Vaření s dětmi doma? Připravte si společně brokolicové muffiny

Školy jsou zavřené a děti doma, přesto jim ale můžete udělat zdravou svačinku a ještě vám s ní ratolesti mohou pomoci. Zkuste recept ze Svačinkové bichle na na brokolicové muffiny, které skvěle využijete jak na svačinu, ale velmi elegantně třeba také jako skvělou teplou večeři.

„Většina z nás v současnosti trávíme možná více než hodně času doma a vymýšlet neustále co vařit je očistec. Co si budeme povídat. Již při první jarní vlně koronaviru jsme daly dohromady týdenní jídelníček, který by měl každému usnadnit plánování jak toho, co jíst, ale i nákupu,“ říká Pavlína Mähringová.

Brokolice je nutriční bomba plná vitamínů, minerálů a vlákniny. Skvěle posílí imunitu, ale zároveň má mnoho pozitivních účinků v prevenci proti vážným nemocem.



„Krom těchto nesporných zdravotních výhod je tento recept skvělým řešením pro dlouhé dny, kdy už nevíte, jak sebe nebo své děti zaměstnat. Jeho příprava je velmi jednoduchá a své děti tak do ní můžete velmi jednoduše zapojit. U nás je momentálně největší hit rozklepávání vajíček. Děti se ale také mohou zapojit do strouhání mozzarelly, která je krásně měkká a pak samozřejmě populární plnění muffinových košíčků,“ říká jedna z autorek Svačinkové bichle.

Brokolicové muffiny

(na 4 porce – 12 muffinů)



• 300 g brokolice

• 6 vajec M

• 1 nastrouhaná mozzarella (125 g)

• 1 lžíce olivového oleje (20 ml)

• sůl (3 g)

• bylinky – pažitka, petrželka, bazalka

Brokolici natrháme na menší růžičky a necháme je spařit na pařáčku do změknutí (nebo je povaříme ve vroucí vodě). Po vychladnutí je jemně nasekáme nožem, aby růžičky byly na jemno. Přidáme do nich vejce, olivový olej a nastrouhanou mozzarellu. Pokud máme po ruce špetku bylinek, přidáme i ty. Směs dáme do formiček na muffiny a pečeme při teplotě 170 °C přibližně 20 minut. Muffíky by měly být krásně zlaté.

Směs můžete plnit téměř až ke kraji, protože zde není prášek do pečiva a příliš nevyskočí. Malinko sice ano, ale paseku nenadělají. Pro masožravce doporučujeme do muffinů přidat klidně i kvalitní jemně nakrájenou šunku.