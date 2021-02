VAŘENÍM PROTI COVIDU: Dopřejte si více vitaminu C. Třeba v řeckém kuskusovém salátu

Jak si vybudovat a posílit imunitu? Pozornost bychom měli věnovat všem vitaminům a látkám, které ji pozitivně ovlivňují. Jídlem sice covid rozhodně nevyléčíte, ani se mu nevyhnete, ale posílením obranyschopnosti zvýšíte i odolnost vůči virům a bakteriím. Server Lidovky.cz připravil ve spolupráci s nutriční specialistkou Kateřinou Šimkovou ze Zdravého stravování seriál plný rad a receptů, které vám pomohou nejenom v době pandemie zlepšit imunitu.

Vitamín C patří k vitamínům, které se významně podílejí na udržení normálních funkcí imunitního systému, a protože si člověk neumí v organismu tento vitamín vytvořit, je nutné ho přijímat ze stravy. Denní doporučený příjem pro muže se pohybuje okolo 110 mg a pro ženy 95 mg. Přijmeme-li vitamínu více, nemusíme se obávat předávkování. S nadbytkem vitamínu C si tělo hravě poradí a vyloučí ho močí. U citlivých jedinců může při dlouhodobém a nadměrném příjmu vitamínu C dojít k podráždění trávicího traktu či k průjmům.

„Pro imunitu z řady vitamínu je vitamín C zcela zásadní. Organismus napadený infekcí spotřebuje až desetinásobek doporučené denní dávky vitamínu C. Většina lidí má příjem céčka spojený s citrusy, ale hojně ho najdeme i v šípkách, černém rybízu, rakytníku nebo jahodách. V zelenině jeho významné množství nalezneme v petrželové nati, bramborách, brokolici, růžičkové kapustě, květáku a paprikách. Už 50 g červené papriky nám zajistí doporučenou denní dávku vitamínu C,“ říká nutriční specialistka.

Řecký kuskusový salát

Ingredience:

70 g salátové okurky

56 g cherry rajčat



56 g žluté papriky



56 g celozrnného kuskusu (v suchém stavu)



35 g balkánského sýru



10 g červené cibule



10 g bílého vinného octa



7 g černých oliv

5 g olivového oleje



5 g medu



sůl



barevný drcený pepř



oregáno



zeleninový vývar na uvaření kuskusu



Postup: Kuskus pro lepší chuť uvaříme v zeleninovém vývaru. Okurku a papriku nakrájíme na menší kousky, cherry rajčata nakrájíme na ¼ či 1/2 podle velikosti. Červenou cibuli nakrájíme najemno. Olivy na menší kousky a balkánský sýr na větší kostky. Dresing (zálivku) připravíme z oleje, octa, medu, pepře a soli. Se solí šetříme, balkánský sýr je slaný sám o sobě. Kuskus promícháme se zálivkou, oreganem a zeleninou. Na závěr posypeme olivami a sýrem.