VAŘENÍM PROTI COVIDU: Jezte více vitamínu B. Zkuste třeba jablečný koláč se skořicí a jogurtem

Jak si vybudovat a posílit imunitu? Pozornost bychom měli věnovat všem vitaminům a látkám, které ji pozitivně ovlivňují. Jídlem sice covid rozhodně nevyléčíte, ani se mu nevyhnete, ale posílením obranyschopnosti zvýšíte i odolnost vůči virům a bakteriím. Server Lidovky.cz připravil ve spolupráci s nutriční specialistkou Kateřinou Šimkovou ze Zdravého stravování seriál plný rad a receptů, které vám pomohou nejenom v době pandemie zlepšit imunitu.

Jdete-li do lékárny, tak většinou zcela automaticky zvolíte označení, že si přejete B-komplex. A co vám vlastně lékárník pod tímto označením prodá? Podskupinu 8 vitamínů B, a to thiamin, riboflavin, niacin, kyselinu pantothenovou, pyridoxin, biotin, kyselinu listovou a kobalamin. Všechny ze zmíněných vitamínů skupiny B jsou rozpustné ve vodě a část z nich přispívá mj. k obranyschopnosti organismu. Co je skvělé, můžeme ho snadno získat úpravou jídelníčku.

Vitamíny B-komplexu mají mnoho účinků v organismu, obecně asi nejvíce jsou známy pro svoji klíčovou roli v hospodaření s energií v organismu. Nezanedbatelná je i úloha ve spojení s imunitním systémem.

„Riboflavin, což je vitamín B2, je důležitý při rekonvalescenci po prodělání zánětlivých onemocněních. Pokud jej budeme kombinovat s jinými vitamíny skupiny B, nebo vitamínem C a A, tak zvýšíme jejich účinek. Pozor však vitamín B2, stejně tak B6, B9 a B12 je velmi citlivý na antibiotika či antikoncepční pilulky, které jej zničí a nedostatek vitamínů skupiny B může snížit odolnost proti virovým onemocněním. Riboflavin si člověk neumí syntetizovat, a proto je nutné ho organismu dodávat, nejpřirozeněji stravou,“ říká Šimková. Bohatým zdrojem vitamínu B2 je droždí, sýry, mléko, maso a obiloviny.

Jablečno-skořicový dezert s bílým jogurtem

Ingredience:

150 g bílého jogurtu

70 g jablka



30 g ovesných vloček



10 g rozinek



4 g slunečnicových semínek



3 g dýňových semínek



5 g řepkového oleje



10 g medu



skořice



15 g horké vody



Postup: Jablka umyjeme a zbavíme jádřinců. Polovinu jablek nastrouháme najemno a druhou polovinu nastrouháme nahrubo. Nastrouhaná jablka smícháme s olejem a medem. Přidáme vločky, skořici, rozinky a semínka. Podle potřeby přidáme trošku horké vody, aby vznikla lepivá směs. Připravenou směs dáme na plech (do výšky cca 2 cm) a důkladně upěchujeme. Pečeme při cca 180 °C do zlatohněda (20 až 30 minut). Krájíme až po vychladnutí a podáváme s bílým neslazeným jogurtem.