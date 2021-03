VAŘENÍM PROTI COVIDU: Vitamín D funguje proti infekcím. Co jíst a jak ho v těle doplnit?

Jak si vybudovat a posílit imunitu? Pozornost bychom měli věnovat všem vitamínům a látkám, které ji pozitivně ovlivňují. Jídlem sice covid rozhodně nevyléčíte ani se mu nevyhnete, ale posílením obranyschopnosti zvýšíte i odolnost vůči virům a bakteriím. Server Lidovky.cz připravil ve spolupráci s nutriční specialistkou Kateřinou Šimkovou ze Zdravého stravování seriál plný rad a receptů, které vám pomohou nejenom v době pandemie zlepšit imunitu.

Vitamín D je veřejnosti znám hlavně tím, že podmiňuje využitelnost vápníku. „Jednoduše řečeno, většina z nás ví, že pokud bychom organismus nezásobili déčkem, tak by nedošlo ke vstřebání vápníku ze stravy, byť bychom konzumovali hodně mléčných výrobků, mléka či luštěnin, tedy potravin bohatých na vápník,“ zmiňuje Šimková. Menší povědomí panuje však o úloze vitamínu D ve vztahu k imunitě, která je velmi významná.

„Ukazuje se, že vitamín D efektně funguje při obraně proti infekcím, tedy je pravděpodobné, že i v případě virových infekcí dýchacích cest může snížit riziko jejich vzniku či zmírnit průběh infekce,“ doplňuje Šimková. V současné době je to předmětem podrobných zkoumání, protože by to mohlo napomoci v boji proti covidu.

Palačinky s broskvovo-mátovou omáčkou a zakysanou smetanou

Ingredience (na 1 porci):

56 g polotučného mléka

28 g hladké mouky



3 g cukru



10 g vejce



sůl



3 g řepkového oleje



75 g broskví (čerstvé, či konzervované)



1,5 g máty



1,1 g tapiokového škrobu (lze použít i bramborový)



4 g cukru



šťáva z citronu



80 g zakysané smetany (16 % tuku)



Postup přípravy palačinek: Smícháme cukr (3 g), sůl, mouku. Poté důkladně prošleháme s mlékem a vejcem. Ze vzniklého těsta připravíme na pánvi s troškou oleje palačinky.

Postup přípravy omáčky: Do pánve dáme cukr (4 g) a necháme ho rozpustit, přidáme broskve nakrájené na drobné kostičky 1x1 cm (možno i se šťávou) a necháme probublat. Dochutíme lehce citronovou šťávou. Polovinu ovocné směsi rozmixujeme dohladka a zahustíme škrobem. Pak zamícháme s druhou polovinou broskví, aby v omáčce zůstaly i kusy ovoce. Nakonec přimícháme nasekanou mátu. Na palačinky dáme omáčku a trochu zakysané smetany.