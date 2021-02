Vášně kolem guláše: jak na ten zabijačkový podle Jana Punčocháře

Zabijačkový guláš si, názvu navzdory, můžete podobně jako třeba jitrnice nebo tlačenku připravit doma bez zabijačky. Všechny potřebné suroviny jsou totiž snadno dostupné a podobně jako klasický guláš se i tento po většinu času vaří úplně sám.

Guláš je velké téma: Z jakého masa bývá nejlepší? Kolik do něj patří cibule? A jak moc „na barvu“ má být vysmažená…?



A co teprve guláš zabijačkový! Tam se dilemata rovnou násobí: „Nejvášnivější spory se vedou o to, jestli do něj patří mletá paprika, nebo ne,“ popisuje jedno z nich Jan Punčochář. Sám se kloní k názoru, že spíše ne: v zabijačkovém guláši by víc než v tom klasickém měla vyniknout silná chuť masa – a taky vnitřností.

Jan Punčochář Jan Punčochář se vyučil se v hotelu Ambassador a hned po škole pracoval v několika vyhlášených pražských restauracích. Deset let byl šefkuchařem v restauraci Le Terroir, působil jako šéfkuchař v Grand Cru. Na jaře 2019 otevřel svou vlastní restauraci U Matěje.

Právě vnitřnosti jsou totiž to hlavní, co zabijačkový guláš odlišuje od toho klasického. „Pravý zabijačkový guláš je vlastně o dost jiný,“ pokračuje šéfkuchař, „nejsilněji by v něm mělo být cítit maso – samozřejmě vepřové, když má jít o zabijačku.“ Výrazné koření, ale i paprika, případně protlak ovšem tuhle chuť můžou zastřít, proto se do něj zpravidla nedávají. „Do zabijačkového guláše kromě toho nepatří ani mouka na zahuštění a já nedávám ani majoránku – zase hlavně proto, že je až moc aromatická,“ dodává šéfkuchař. Ostatně, majoránka hraje prim v řadě jiných zabijačkových dobrot – třeba v jitrničkách nebo polévce. Na zabijačce ke slovu zkrátka přijde, jen jinde.



Houževnatý jazyk

„Na zabijačce se obvykle na nijak zvlášť přesné poměry masa a vnitřností nehledí,“ pokračuje Jan Punčochář, „zkušený řezník dělá vše tak trochu od oka.“ Pro přípravu doma v kuchyni se ale říct, že poměr masa a vnitřností by měl být zhruba půl na půl, přičemž maso by mělo být asi ze třetiny tučnější – například z plece, laloku či krkovice. „Naopak droby je možné využít v zásadě jakékoli – jazyk, plíce, srdce, ledviny a určitě játra,“ dodává šéfkuchař. Využít „zbytky“, tedy především vnitřnosti, ale i nejrůznější odřezky masa, které zbyly po porcování pašíka, koneckonců bývalo hlavním důvodem, proč se guláš během zabijačky tradičně vařil.

Samotná příprava zabijačkového guláše je však v zásadě stejná jako v případě toho klasického. Aspoň zpočátku: „Maso se spolu s vnitřnostmi podusí na cibulce a ochutí – solí, pepřem a dalším kořením,“ popisuje Jan Punčochář. Výjimkou je jazyk a taky játra: zatímco první zmíněný potřebuje k tomu, aby změkl, víc čas než ostatní droby, u jater je tomu naopak. Pokud by tedy jazyk ve vašem guláši neměl chybět, uvařte ho raději s předstihem zvlášť a k ostatnímu přidejte až nakonec. Naopak játrům stačí kratičká doba úpravy a nejlíp chutnají ještě růžová. Ideální je opéct je zvlášť, třeba na pánvi jako minutku, a vložit do hrnce společně s jazykem až ve chvíli, kdy je guláš jinak hotový.

Pozornost si ale zaslouží i další z vnitřností – ledvinky. Kromě toho, že by měly být dobře očištěné, není od věci namočit je den předem do mléka. „Máte-li tu možnost, přidejte do guláše taky vepřovou bránici alias síťku – u dobrých řezníků se dá objednat podobně jako jiné zabijačkové nezbytnosti,“ doplňuje Jan Punčochář. Bránice se v průběhu varu v guláši zcela rozpustí, a podobně jako kližkovité části masa mu tím vylepší nejenom chuť, ale i konzistenci.

Zahuštění moukou je pro velkou část kuchařů hříchem i v případě klasického guláše – a u toho zabijačkového by mělo být trestáno když ne smrtí, pak alespoň doživotní ztrátou chuti. „Zabijačkový guláš se zahušťuje jedině kouskem mozečku, nasekaným najemno, někdy smíchaným i s vajíčkem,“ popisuje šéfkuchař. Mozeček guláši nejenom vylepší konzistenci, ale taky dodá nezaměnitelnou vůni a chuť. Nedává se ho ale nijak moc, stačí kousíček: ostatně právě mozeček je tou největší zabijačkovou specialitou a upražený na másle, s trochou cibulky a dobrým vajíčkem, jen lehce osolený a připepřený, se na krajíčku chleba podává jako pocta nejváženějším hostům.