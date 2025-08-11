Vedra udeřila, co si dát v horku k večeři? Na knedlíky zapomeňte, zkuste salát

V horkých letních dnech není důležitý pouze pitný režim, ale také to, co jíte. Z jídelníčku by měly zmizet těžké smetanové omáčky i knedlíky. Zkuste místo nich konzumovat spíše lehká zeleninová jídla, saláty a ovoce. Server Lidovky.cz přináší pět tipů na rychlou a lehce stravitelnou večeři.
Zeleninový kuskus | foto: Shutterstock

V letních dnech organismus nejvíce ochladí ovoce. Pokud vám ovoce nebo zelenina k večeři nestačí, zkuste si připravit třeba kuskus. V létě bychom měli omezit konzumaci masa, které zpomaluje metabolismus.

Ovocný salát

To nejlepší, co pro sebe můžete v letních dnech udělat, je konzumovat hodně ovoce. Nejen že obsahuje hodně vody, ale také vitamíny, které jsou pro zatížený organismus potřebné. Zkuste si udělat jednoduchý salát, do kterého můžete přidat jakýkoli druh ovoce.

Ovocný salát (ilustrační foto)

Grilovaná zelenina

Dalším jednoduchým pokrmem je grilovaná zelenina, kterou můžete jíst třeba v kombinaci s tmavým pečivem nebo rybou. Pokud nemáte možnost roztopit na zahradě gril, opečte si třeba papriku na rozpáleném olivovém nebo sezamovém oleji. Grilovaná paprika se také výborně hodí ke kuskusu.

Kuskus na sto způsobů

Ideálním letním pokrmem je kuskus, který lze zkombinovat prakticky s čímkoli. S kuřecím nebo krůtím masem, žampiony, zeleninou nebo jen sušenými rajčaty a olivovým olejem. Jednoduchá příprava a skvělá chuť.

Zeleninový kuskus

Těstoviny (bez smetanových omáček)

V letních dnech je lepší vyhnout se těžce stravitelným smetanovým omáčkám. Zkuste si ale těstoviny připravit jednodušeji. S lilkem, cuketou, sušenými rajčaty, olivami, ale třeba i jen s česnekem a chilli papričkami (aglio olio). Těstoviny můžete udělat i jen s bylinkami, například s petrželkou nebo bazalkou, rajčaty a mozzarellou.

Těstoviny se sušenou šunkou

Těstoviny uvařte podle návodu. Na pánvi si rozpalte olej, na kterém zpěňte nasekaný nebo rozdrcený česnek. Přidejte nakrájenou šunku a chvíli restujte, osolte, opepřete a přidejte bazalku. Vše zalijte citronovou šťávou nebo šťávou z čerstvého citronu a krátce opékejte. Základ máte hotový. Teď už jen přidat těstoviny a jídlo promíchat. Podávejte s nastrouhaným parmazánem a lístkem bazalky.

Zeleninové saláty

Zeleninové saláty nemusí být nudné, zapomeňte na okurkový, rajčatový nebo šopský salát a připravte si třeba ten ze špenátových listů s červenou řepou a kozím sýrem. Nebo cizrnový salát. Můžete se také pustit do složitějších variací například s červenou řepou, která v létě příjemně osvěží.

