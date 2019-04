Veganské zákusky? Zkuste Pavlova s vanilkovým krémem

Že makronky nelze udělat bez bílků či čokoládová pěna bez smetany? Kuchařka Moderní veganské dezerty vám ukáže, že lehkou úpravou tradičních receptur můžete získat dezerty zdravější, svěžejší a chuťově zajímavější, než jsou jejich originální verze. Vyzkoušejte recept na pekanovo-banánový chlebíček podle Petry Stahlové.

Pavlova s vanilkovým krémem

Pavlova

100 g dobře vychlazené aquafaby (nálev z cizrny)

0,5 g vinného kamene



0,2 g xantanové gumy



100 g krupicového cukru



3 g kukuřičného škrobu



zrníčka z 1 vanilkového lusku



vanilkový krém



30 g krupicového cukru



23 g kukuřičného škrobu



1 g agaru



200 g kokosového mléka



semínka z 1 vanilkového lusku



150 g jemného tofu firm (silken tofu)



šťava z 1 limety



Malinová omáčka

500 g malin

50 g krupicového cukru



40 g vody



0,1 g xantanové gumy na 100 g šťávy



Dekorace

ovoce dle sezóny (v letě lesní ovoce, v zimě třeba tropické)

jedlé květy



Pavlova

Aquafabu, vinný kámen a xantanovou gumu dejte do mísy robotu a šlehejte na vyšší otáčky, dokud nezískáte měkké špičky. Postupně začněte přidávat cukr a šlehejte až do pevné pěny. Na závěr zašlehejte kukuřičný škrob a zrníčka z vanilky. Na plech vyložený pečicím papírem či silikonovou podložkou vytvořte jednoporcové pavlovy. Konkrétní tvar je zcela na vás – můžete použit cukrářský sáček s ozdobnou špičkou a vytvořit pavlovy esteticky úhledne, nebo pomocí lžíce udělat z pěny menší obláčky s drobnou prohlubní uprostřed. Vložte do horkovzdušné trouby vyhřáté na 110 °C a sušte po dobu asi 3 hodin. Poté pavlovy nechte ve vypnuté troubě ještě několik hodin zchladnout a doschnout.

Vanilkový krém

Cukr promíchejte v misce se škrobem a agarem. Kokosové mléko nalijte do menšího hrnce, přidejte vanilková zrníčka i zbylý lusk, zahřejte a pak postupně vmíchejte do misky s cukrem. Vraťte do hrnce a za stálého mícháni vařte při nižší teplotě stejně jako pudink. Kvůli agaru je třeba, abyste krém zahřáli minimálně na 90 °C. Vyndejte vanilkový lusk, uvařený krém přelijte do misky, přímo na povrch položte potravinovou fólii a nechte v lednici zchladnout. Poté krém dejte do mixéru nebo procesoru společně s okapaným tofu a limetovou šťávou a promixujte. Dokončený krém přendejte zpátky do misky a nechte v lednici mírně ztuhnout.

Malinová omáčka

Maliny, cukr a vodu dejte do menšího hrnce a pozvolna ovoce pod pokličkou zcela rozvařte. Propasírujte přes velmi jemné sítko. Šťávu převažte, vypočtěte potřebné množství xantanové gumy (na 100 g šťávy 0,1 g xantanu) a společně promixujte ponorným mixérem.

Kompletace a dokončení

Pavlovy naplňte vanilkovým krémem, přelijte malinovou omáčkou a ozdobte vybraným ovocem a květy.

Poznámky

Aquafaba je nálev z uvařených luštěnin, většinou se používá cizrna. V obchodě sáhněte po neosolené variantě. Pokud by pavlovy během pečení začaly praskat, je to povětšinou kvůli vyšší vlhkosti v troubě. Proto na chvíli úplně maličko otevřete dvířka a zajistěte je třeba utěrkou, aby vlhkost mohla odejít. Upečené pavlovy chraňte až do podávání před vlhkostí, jinak ztratí svoji křupavost.