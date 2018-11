Veganský hot dog. Oslavte světový den rostlinné stravy stylově

Nadšenci rostlinné stravy oslavují svůj světový den.Ve společnosti se na toto téma vedou již dlouhou dobu rozsáhlé diskuse. Pravdou však je, že veganská strava je stále vyhledávanou alternativou. Odpůrci tohoto životního stylu se domnívají, že vegani na talíři nečeká nic zajímavějšího než ostrouhaná mrkev nebo suché salátové listy. Přinášíme vám však pár receptů, které zaručeně bourají předsudky a obohatí vaší kuchyň o nové kulinářské zážitky.

Veganský hot dog

500 g zeleniny – brambory, dvě mrkve, ½ hlávky červené řepy, menší růžičku karfiolu, 3 šalotky



1 a ½ čajové lžičky sladké červené papriky



1 čajovou lžičku kmínu



sůl



koření



1 a ½ hrnečku ovesné mouky



Postup: Zeleninu si uvaříme nad párou do měkka. Řepu je potřebné vařit o něco déle anebo nakrájet na menší kousky, aby se uvařila/udusila spolu s ostatní zeleninou. Hotovu zeleninu dejte do mixéru a postupně přidávejte ostatní ingredience – koření, cibulku a mletou ovesnou mouku, kterou je možné nahradit i jinými zdravými moukami. Výsledná hmota je tužší a dobře tvarovatelná. V případě, že je řidší, přidejte ještě mouku. Vlhkýma rukama tvarujte šišky nebo podlouhlé párky, které můžete buď odložit do lednice, grilovat, nebo opékat. Příprava nad párou je nutná v důsledku přítomnosti mouky, kterou je lepší ještě tepelně upravit. Po ugrilování nebo pečení naplňte bagetky párky a podávejte se zeleninou a jinými přílohami.

Recepty pro Kitchenaid připravila Martina Schmidtová z blogu „Tina je doma.“