Zatímco dnes si můžeme mazanec nebo beránka koupit bez námahy v supermarketu, v minulosti vyžadovalo velikonoční pečení po hospodyni spoustu času a práce. „Musela nejprve vymést pec, vynést popel, vyvětrat místnost, ohřát na plotně vodu a umýt nádobí a teprve pak mohla zadělat těsto,“ vypráví Jitka Sobotková, která se zabývá kulinární historií v Národním zemědělském muzeu, jež pořádá i praktické kurzy vaření pro veřejnost.

Je však docela možné, že i kdyby byl supermarketový beránek dřívějším hospodyňkám k dispozici, ohrnuly by nad ním nos. Pečení velikonočních sladkostí byla totiž činnost slavnostní, až obřadná. Jak by ne, když byla pevnou součástí nejvýznamnějších křesťanských svátků a pojídání požehnaných pokrmů mělo do rodiny přinést zdraví a hojnou úrodu.