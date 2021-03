Velikonoce se blíží. Připravte si čokoládová vajíčka plněná arašídovým máslem

Svátky jara už jsou téměř za dveřmi a vy pomalu začínáte přemýšlet nad tím, čím letos ozvláštníte sváteční tabuli. Nebojte se experimentovat, zatímco na Vánoce bývá menu zpravidla téměř neměnné, Velikonoce dávají mnohem větší prostor vyzkoušet něco nového. Zkuste čokoládová vajíčka plněná arašídovým máslem.

Čokoládová vajíčka plněná arašídovým máslem

Obal:

1 kg hořké čokolády bez mléka

2 lžíce kokosového oleje

Náplň:

¾ hrnku arašídového másla

2 lžíce kokosového oleje

1 lžíce moučkového cukru

Postup:Pro náplň vyšleháme rozpuštěný kokosový olej, arašídové máslo a cukr. Formy na vajíčka do poloviny naplníme arašídovým krémem a dáme na hodinu do mrazáku. Ztuhlou hmotu přendáme z formiček. Ve vodní lázní rozpustíme čokoládu s kokosovým tukem. Čokoládu nalijeme přibližně do poloviny formiček. Položíme na ni arašídovou náplň a zalijeme čokoládou. Dáme ztuhnout do lednice a vyklopíme.