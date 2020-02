Vepřové karbanátky a majonéza s mangoldem. Jak na ně?

Pokud jste dosud v obchodech nebo na trzích jen obdivovali krásnou kontrastní barevnost mangoldu, ale nikdy si ho nekoupili, protože jste nevěděli co s ním, udělejte tomu rázný konec. Můžete ho připravit tradičním způsobem podobně jako špenát. Anebo využijte jeho úžasné barvy a zpracujte listy a stonky zvlášť do do podoby vepřových pečených karbanátků a lahodné majonézy.

Vepřové karbanátky a majonéza s mangoldem 4 porce 500 g mletého libovějšího vepřového masa

1 svazek mangoldu



100 g cibule



1 vejce



3 lžíce majonézy



1 stroužek česneku



sůl



pepř



1 lžíce tuku (sádlo, ghee)

Postup přípravy: Proberte mangold a zbavte ho případných ovadlých částí. Opláchněte ho a pečlivě osušte. Z každého listu vyřízněte zářivě fialový stonek a dejte ho zatím stranou. Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách. Nakrájejte nadrobno očištěné listy a cibuli. Rozehřejte si pánev, nechte na ní rozpustit tuk a pak na něm orestujte cibulku. Jakmile cibule změkne, přihoďte k ní nakrájené listy a nechte je chvíli podusit. Směs vyndejte z pánve a nechte vychladit.

Do studené směsi přidejte vejce, mleté maso, sůl a pepř. Vše pečlivě propracujte do kompaktní hmoty. Z ní pak vytvořte placičky, které dejte péct do trouby vyhřáté na 180°C na přibližně 20 minut, dokud nezačnou zlátnout. Očištěné stonky vložte do vroucí vody a vařte 10-15 minut. Jakmile jsou žebra mangoldu krásně měkká, vyjměte je z vody a prudce zchlaďte (například pod tekoucí ledovou vodou nebo v hrnci s vodou a pár kostkami ledu). Co nejlépe osušené měkké stonky nakrájejte na malé kousky. Tím narušíte případná tužší vlákna, která se pak lépe rozmixují. Nakrájená žebra mangoldu rozmixujte spolu s majonézou a česnekem do hladké hmoty. Dejte vychladit. Upečené karbanátky podávejte s ochucenou majonézou. Vše doplňte například upečenými batáty nebo celerovými hranolkami, popřípadě čerstvým zeleninovým salátem.