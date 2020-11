Připravte si vepřové koleno v petrželi s dýňovým salátem podle Jana Punčocháře

VEPŘOVÉ KOLENO V PETRŽELI S DÝŇOVÝM SALÁTEM Ingredience

koleno: ■ 1 uzené vepřové koleno (cca 1,5 kg) ■ 2 vepřové nožičky ■ 2 cibule ■ 1 česnek ■ nové koření, celý pepř, bobkový list ■ křen sterilovaný ■ čerstvý libeček ■ 0,5 kg hladkolisté petržele ■ 2 citrony ■ sůl dýňový salát: ■ 1 dýně hokaido ■ červený vinný ocet ■ cukr třtinový ■ 1 citron ■ chilli, sůl, pepř 1. Kolena a nožičky očistíme a omyjeme, vložíme do hrnce a zalijeme vodou tak, aby byly ponořené. Necháme zavařit. Jakmile se na hladině objeví první pěna, sebereme ji naběračkou odebereme. Teprve pak přidáme divoké koření, cibuli a česnek. Přikryjeme a zvolna vaříme do měkka (cca hodinu). 2. Nožičky a koleno vyjmeme a odložíme stranou, vývar přecedíme a varem zredukujeme asi na polovinu. Obereme maso i kůže, maso překrájíme na menší kusy, kůže nameleme. Směs rozředíme vývarem a dobře dochutíme libečkem, dostatkem soli, pepřem a křenem. Nakonec ke směsi přidáme větší množství nasekané petržele a citronovou šťávu, vlijeme do vhodné nádoby a necháme přes noc zatuhnout v lednici. 3. Dýňový salát: Dýni zbavíme slupky i semen. Dužinu nakrájíme pomocí kuchařské mandolíny (případně ostrého nože) na tenké plátky. Ty promícháme s cukrem, octem, šťávou i kůrou z citronu, solí, pepřem a trochou chilli, vložíme do plastové nádoby, uzavřeme fólií a dáme přes noc při pokojové teplotě fermentovat. Před podáváním můžeme ještě dochutit solí, cukrem nebo octem.