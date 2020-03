Vitamin D v konzervě. 5 receptů, které vykouzlíte ze sardinek

Sardinky ve vlastní šťávě se mezi potravinami v konzervách řadí k „superpotravinám“. Dlouho vydrží a jsou plné vitaminu D, který je v současné době dobré tělu dodávat. A co vše z nich můžete připravit? Tady je pět receptů od Radka Davida, jednoho z nejlepších českých šéfkuchařů.

Vepřové ve vlastní šťávě a jiné masové konzervy nedoporučuji. Naopak co doporučit chci, je kvalitní nativní syrovátkový či hráškový proteinový prášek; přidává se do polévek, omáček, pomazánek, je to skvělá náhrada masa, ryb a vajec,“ řekl serveru Lidovky.cz výživový poradce Martin Škába. Více čtěte ZDE.



Sardinková pomazánka

1 konzerva sardinky v oleji

100 g másla



100 g žervé



50 g červené cibule nebo šalotky

20 g pažitky



1 ks vejce



Vejce uvařte natvrdo. Bílky nasekejte na jemno a žloutky utřete s měkkým máslem do hladka Přidejte žervé a sardinky a promíchejte metličkou nebo vidličkou. Nakonec přidejte najemno nakrájenou červenou cibuli nebo šalotku. Pak přidejte pažitku, čerstvě mletý černý pepř a dle potřeby dosolte nebo okyselte citrónovou šťávou. Podávejte na plátkách veky nebo použijte jako dip a namáčejte do pomazánky kousky syrové zeleniny.

Krokety se sardinkami

1 konzerva sardinky v oleji

300 g brambor



100 g hrubé mouky



sůl



petrželka



hladká mouka



vejce



panko strouhanka nebo obyčejná strouhanka



olej na smažení



Staré brambory oloupejte, překrájejte na středně velké kousky a zalijte vodou. Brambory dejte vařit. Když jsou brambory poloměkké, vývar z brambor sceďte do misky nebo hrnce, ale nevylévejte. Stáhněte plotýnku na malý plamen.

Brambory zalijte v hrnci cca 0,5 cm vývarem z brambor, navrch posypejte prosátou hrubou mouku a druhým koncem vařečky udělejte do bramborové hmoty díry, tak abyste viděli vývar. Vraťte na plotýnku, přiklopte pokličkou a nechte pomalu 20 minut propařovat.

Brambory rozšťouchejte šťouchadlem a vařečkou roztírejte a propracujte nebo dejte brambory s moukou do kotlíku a protínačkou /stromeček/ propracujte v hladkou hmotu. Do hmoty přidejte přesekané sardinky a nasekanou petrželku. Promíchejte, hmotu rozdělte po 15-20 g a vytvarujte kuličky. Kuličky obalte v mouce, vejcích a panko strouhanky. Usmažte v oleji do zlatova. Podávejte s tatarskou omáčkou nebo různě ochucenou zakysanou smetanou.

Fenyklový salát s pomerančem a sardinkami

2 ks fenyklu

3 ks pomeranče



petrželka



30 ml citrónové šťávy



13 g cukru krupice



60 g olivový olej



konzerva sardinek v oleji



Citrónovou šťávu promícháme s cukrem a olivovým olejem promícháme. Fenykl rozpulte a nakrájejte na co nejtenčí plátky. Pomeranče oloupejte a rozeberte na jednotlivá filátka. Do misky dejte fenykl, pomeranče a citrónový dresing, nasekanou petrželku. Vše promíchejte. Salát dejte na talíř a okolo zbylý dresing z misky. Na salát naskládejte filátka sardinek.

Rajčata plněná cous cousem a sardinkami

10 ks středně velkých rajčat

20 ml olivového oleje



1 stroužek česneku



snítka rozmarýnu



100 g cous cous



100 ml zeleninový vývar



sůl



1 konzerva sardinek v oleji



Rozehřejte troubu na 180 °C. Připravte si pekáč do kterého se vejde 10 rajčat a vytřete ho olejem. Uřízněte vršek rajčat, kde je stopka a vydlabejte vnitřní část. Vyškrabanou dužinu rozmixujte ponorným mixérem. V rendlíku na olivovém oleji orestujte rozsekaný česnek s rozmarýnem, zalijte rozmixovanými rajčaty a zeleninovým vývarem a svařte na polovinu. Osolte a přidejte cous cous, promíchejte a zakryjte pokličkou. Nechte 5 minut odstát, přidejte najemno rozsekané sardinky, promíchejte a naplňte vydlabaná rajčata. Navrch rajčat dejte vršek rajčat. Rajčata naskládejte do pekáčku a pečte 12 až 15 minut. Sardinek na kyselo/ rajčaty, vínem a šafránem/, rukola, kapary a olivový olej

Sardinky na kyselo

200 ml bélého vína

200 ml ocet z bílého vína Francie



1 dcl olivového oleje



100 ml vody



1 g hořčičného semínka



1 g bobkového listu

60 g fenyklu

-zavařit a nechat vychladnout na 50°C, zalít nasolené filety sardinky

Šafránová

35 g šalotky

3 g bílého pepř celého

5 g česnek plátky

5 g fenyklu - semena



2 g tymián



šafrán



100 ml ocet z bílého vína



100 ml bílé vína



50 ml olivového oleje



10 g cukru krupice



Rajčatová