Vůně čokolády a hebkost. Jak na kakaové máslo?

Kakaové máslo je základem každé kvalitní čokolády a taky nejednoho kosmetického výrobku. V kuchyni nemá zas tak pestré využití, báječné je nicméně v čokoládových cukrovinkách, na smažení sladkostí či jako přídavek ke klasickému máslu do sušenek a dezertů.

Většinou tu píšu o vyzkoušených tipech či tricích, jak recepty dotáhnout k dokonalosti. Dnes přišel čas na článek trochu opačného zaměření. Bude se nést spíš v duchu Cimrmanovské slepé cesty.



Na začátku mého bádání nad kakaovým máslem byl zvídavý soused Michal, který ho nakoupil do svého koloniálu. A protože jsem též zvídavá, byla jsem nejspíš první, kdo si u něj balíček s kakaovým máslem odnesl s představou, že tohle je třeba vyzkoušet. Když jsem se poptala, co kdo z kakaového másla kdy dělal, trochu mě překvapila shodná odpověď všech kamarádů: Nic.

Pak přišel na řadu internet, ale z prohlížečů na mě vypadly hlavně recepty na různé kosmetické přípravky. Představa čokoládou vonících rukou s vmasírovaným máslem nezněla vysloveně špatně, ale tomu bych vaření neříkala.

Metoda pokusu a omylu

Samozřejmě se hned jako první nabízela varianta v podobě domácí výroby tabulky čokolády, ale to už mi přišlo krapet za hranicí běžného domácího vaření, které zde obvykle provozujeme. Kdyby vás to opravdu zajímalo, napište mi a já najdu někoho, kdo to naučí mě i vás. Nakonec došlo na starou dobrou metodu pokus-omyl, jako základ jsem vzala jediný použitelný nalezený recept, což byly anglické shortbreads.

Pokud byste chtěli vědět, jak kakaové máslo vypadá, všimněte si na dnešní fotografii sušenek těch nažloutlých krystalků: to je ono. Už z jejich tvaru se dá usoudit konzistence: kakaové máslo je mnohem tužší než jeho mléčný příbuzný. Na to, že vám pěkně povolí a vy ho vmícháte do těsta, které obratem zvláční, rovnou zapomeňte. Představte si spíš něco podobného mýdlu, takže vás čeká strouhání, krájení najemno anebo, pokud recept dovolí, rozpouštění. Kakaové máslo má oproti jiným tukům hned několik výhod: má vysoký kouřový bod, a tak se hned tak nepřepálí.

Na výrobu různých palačinek či lívanců je fajn. Vychvalované kakaové aroma není mýtem, kakaové máslo jej ochotně pustí do čehokoliv, co na něm usmažíte. Podobně pověstná je jeho stabilita: vydrží ve špajzu i pět roků, aniž by žluklo. To díky přirozeným antioxidantům, jež obsahuje. Taky nemá moc cholesterolu. A zde přednosti kakaového másla pro kuchyni pomalu končí. Tedy pokud vás nezajímají vysloveně čokoládové cukrovinky: tam je kakaové máslo nepřekonatelné. Přidáte-li kakaové máslo do čokoládové polevy, máte jistotu, že nepopraská, stejně tak ho zná každý, kdo se pouští do temperování čokolády.

Když ovšem opustíme čistě čokoládový svět, dostáváme se do úzkých: samotné kakaové máslo prostě těsto nevytvoří. Takže je třeba se experimentálně pustit do zkoumání poměrů klasického vůči kakaovému máslu, aby chuť toho druhého pořád zůstala výrazná. Jako vhodný recept se tady jevil ten nejjednodušší, tedy klasické máslové sušenky, jaké podáváte návštěvám k čaji o páté nebo si je dáte k lelkování u víkendové kávy.

Hebkost s vůní čokolády

V máslových sušenkách je hlavní chutí právě máslo, a tak jsem vyzkoušela pár poměrových variant: od původního optimistického půl napůl jsem se nakonec po pár pokusech propekla k poměru zhruba jedna ku dvěma. Na jeden díl kakaového másla přijde dvojnásobek toho mléčného. Tímhle způsobem zachováte hebkost těsta, ale zároveň si ještě pořád podržíte příjemný čokoládový podtón – což jsou dva hlavní cíle, které je třeba vybalancovat.

Jestli vám usilovné hnětení tuhého kakaového másla připadá moc náročné, sáhněte po něčem jednodušším a použijte ho na smažení něčeho sladkého. Tam je výsledek efektní a postup přímočarý.

Sušenky s kakaovým máslem

rozpis na 1 větší plech, doba přípravy cca 1 hod.

Ingredience

200 g hladké mouky

3 lžíce cukru krupice

125 g másla

65 g kakaového másla



Troubu předehřejeme na 170 stupňů. Promícháme cukr a mouku, potom nakrájíme obě másla na malé kousky a čistýma rukama vpracujeme do sypké směsi. Dáváme pozor, aby těsto bylo hladké a nezůstávaly v něm hrudky kakaového másla, případně můžeme ve finální verzi zpracování přidat ještě trochu másla. Lehce pomoučníme vál, rozválíme těsto do výšky čtvrt až půl centimetru a z něj pak vykrajujeme kolečka nebo těsto jednoduše nakrájíme nožem na menší čtverce či obdélníky. Vyskládáme na plech vyložený pečicím papírem a dáme péct na dvacet až třicet minut. Že jsou sušenky hotové, zjistíme podle jejich nazlátlého povrchu. Poté, co jsou sušenky upečené, je necháme ještě pět minut chladnout na plechu a pak pečicí papír i s obsahem přetáhneme na hustší mřížku a necháme vychladnout úplně.