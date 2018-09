Východočeské slíváky anebo také slíváci. České kynuté buchty se švestkami

Kynuté buchty plněné švestkami jsou českou záležitostí. Sice ne výhradně, když si odmyslíme německé “ Buchteln mit Zwetchgen “, které možná mají také český původ. Buchty se švestkami se pečou hlavně ve Východních Čechách a říká se jim slíváky. Nebo také slíváci, tedy starovýchodočeským nářečím.

Na naše české buchty si samozřejmě nenecháme sáhnout, vždyť i pohádkový Český Honza šel do světa s rancem buchet od maminky.



Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Je autorkou knihy Bylinky na mém stole. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Buchty mouhou být naplněny různými náplněmi, od tvarohové po povidlovou a makovou a také různým ovocem nebo ovocnými povidly, ale slíváky z Východních Čech jsou buchty, které jsou plněné především švestkami. Aby to nebylo zase až tak úplně jasné, je nutno dodat, že název slíváky tak zdomácněl a proto existují na Broumovsku se stejným receptem slíváky jen s makovou náplní a polévají se vanilkovým přelivem.



Slíváky se švestkami podle tradičního receptu

Pravé slíváky by však měly být se švestkami, Vybírejte spíše takové, které při pečení nepustí zase až tolik šťávy, takže teplem nevytrysknou a buchty jsou pak velmi úhledné.

Když nedávno moje kamarádka Veronika zazvonila u mých dveří a přinesla mi plný košík švestek (tedy asi 10 kilo) a s úsměvem prohlásila, že jsou ze slovenského Gemeru, věděla jsem okamžitě, že to jsou ty pravé, malé a vyzrálé švestičky na slíváky. Krásně zralé, ale přesto pevné a chuťově skvostné, i když jsou asi tak napůl plané anebo právě proto.

Jiná kamarádka Anička, která se naučila péct výborné slíváky od své tchýně z malébné obce Podbřezí u Rychnova nad Kněžnou, mi prozradila recept. “Slíváky tam dělají skoro všichni a jakmile příjdete na návštěvu, nabídnou vám slíváky. Jednoduše to patří k tradici”, pravila, když mi dávala instrukce na pečení. A tak díky oběma kamarádkám jsem tady s tím receptem.

Východočeské slíváky

Na dvě kulaté formy s vyšším okrajem nebo na 1 větší plech

1kg mouky (600g polohrubé + 400g hladké)



200g cukru



200g másla



1 lžička mořské soli



40g čerstvého droždí



1 vejce vel. L



100 - 150 ml vlažného mléka



250 g tučného tvarohu



1,5 kg menších vyzrálých švestek



2 lžíce cukru na ochucení tvarohu



trochu mleté skořice s cukrem, když jsou švestky kyselejší



trochu oleje na vymazání plechu



Odváženou mouku dáme do mísy kuchyňského robotu. Do mouky uděláme důlek a do něj rozdrobíme droždí, přidáme 1 lžící cukru a s trochou teplého mléka rozmícháme v důlku na kašičku. Lehce posypeme trochou mouky a necháme pár minut kynout. Poté přidáme do mísy sůl, cukr, vejce a rozpuštěné máslo a spolu s vlažným mlékem, které přidáváme postupně vše hněteme v robotu, dokud těsto nebude hladké a neudělá kouli kolem hnětacího háku. Pokud zpracováváme těsto na válu a později v míse ručně, mělo by být správně uhnětené, tedy musí být hladké, nemělo by se lepit na stěny mísy a měly by se v něm dělat bubliny.

Postupným přidáváním mléka se reguluje tuhost a konzistence těsta, nemělo by být mléka moc, abyste tzv. neutopili mlynáře. Těsto v míse zakryjeme utěrkou a na teplém místě necháme asi 1 hodinu vykynout anebo dokud nezdvojnásobí svůj objem. Předehřejeme si troubu na 180 °C. Vyjmeme těsto stěrkou z mísy na pomoučněnou plochu, rozdělíme ho na dvě poloviny a začneme zpracovávát první. Těsto rozválíme asi na 1 cm tloušťku, nakrájíme ho na pravidelné čtverce.

Na každý čtverec pokládáme lžičku tvarohu, do kterého jsme zamíchali cukr a pokládáme vypeckované švestky, které zasypeme troškou skořice s cukrem. Pokud jsou švetsky velké, dáváme jen polovinu. Jednotlivé rohy čtverce spojíme k sobe a zpracujeme do kulatého tvaru. Hotové buchty pokládáme svárem dolů na olejem vymazaný plech nebo do kulatého formy s vyšším okrajem a potíráme olejem ze všech stran. Jednotlivé buchty dáváme kousek od sebe, aby se neslepily.

Zpracujeme druhou část těsta stejným způsobem. Pečeme v předehřáté troubě a po 10 minutách snížíme teplotu na 160° C. Jakmile jsou hotové, chvilku je necháme ve formě, poté vyjmeme a ještě teplé cukrujeme moučkovým cukrem.