Z foodtrucku do bistra na Vinohradech. V pandemii otevřeli vlastní podnik a neprohloupili

Otevřít si na pražských Vinohradech bistro v době pandemie může znít jako jistá podnikatelská sebevražda. „Pro nás je to velká záchrana,“ říká majitel nového podniku Cheesus Crust a značky Take Eat EZ Erik Zlámal (43). Možná vás to překvapí, ale jídlo z dílny nového pražského bistra Cheesus Crust jste možná už jedli.

Erik Zlámal společně se svou ženou Petrou s ním totiž v legendárním foodtrucku Take Eat EZ pěknou řádku let objížděli Českou republiku a potkat jste je mohli hlavně na festivalech, jako je Rock for People, Mighty Sounds nebo pražský Burgerfest. „Na festivalu k nám lidé chodili klidně i třikrát denně,“ vzpomíná s úsměvem Erik.