Z žitného kvasu a špaldové mouky. Vyzkoušejte letos nový recept na vánočku

Vánočku si dělá každá rodina podle svého receptu, který se většinou dědí z generaci na generaci. Pokud byste ale letos chtěli vyzkoušet recept nový, zkuste třeba vánočku z kvasu.

Vánočka z kvasu

125 ml polotučného mléka

180 g másla

3 vejce (velikost M)

180 g třtinového cukru

1 lžíce vanilkového extraktu

320 g celozrnné pšeničné mouky hladké

300 g celozrnné špaldové mouky hladké

400 g celozrnného žitného kvasu

50 g rozinek (namočených alespoň na 1 hodinu do vlažné vody a poté scezených)

nastrouhaná kůra z 1 menšího citronu

1 žloutek

50 g mandlových plátků

Připravte si kuchyňský robot s hnětacím hákem. Poté si v menším hrnci na plotýnce společně prohřejte mléko a máslo (postačí cca 30 sekund na mírném plameni – směs by měla být pouze vlažná), následně obsah hrnce přelijte do zadělávací nádoby robotu a přidejte vejce, třtinový cukr a vanilkový extrakt.

Poté zapněte robot a nechte směs důkladně promíchat, aby se rozpustil cukr. Následně do nádoby přidejte pšeničnou i špaldovou mouku a směs nechte pomalu hníst 5 minut. Jakmile se těsto začne odlepovat od stěn, přidejte do nádoby žitný kvas a nechte hníst dalších 5 minut. Nakonec do těsta přidejte scezené rozinky a citronovou kůru a vše nechte hníst ještě 15 minut, dokud se těsto nezačne opět odlepovat od stěn.

Poté nádobu přikryjte potravinářskou fólií a těsto nechte 1,5 hodiny kynout na teplém místě. Mezitím si vyložte pečicím papírem plech. Po uvedené době si vykynuté těsto zvažte na kuchyňské váze a podle výsledné hmotnosti ho rozdělte na několik stejných dílů – jejich počet závisí na tom, z kolika pramenů těsta hodláte vánočku plést (níže uvádíme postup na vánočku z 5 a z 9 pramenů). Z každého dílu těsta si rukama vyválejte pramen o délce 40 cm.

Pokud chcete uplést vánočku z 5 pramenů, budete tvořit pouze 1 cop. Všech 5 pramenů si naskládejte svisle před sebe na pracovní plochu, jejich konce na vzdálenější straně spojte dohromady stisknutím a poté si prameny rozdělte do stran tak, aby 3 prameny směřovaly šikmo doleva a 2 prameny šikmo doprava. Nyní začněte plést: vždy nejdříve přeložte vnější levý pramen doprostřed tak, aby se ocitl rovnoběžně se 2 prameny směřujícími šikmo doprava, a poté proveďte totéž z druhé strany – uchopte vnější pravý pramen a přeložte ho doprostřed, rovnoběžně se 2 prameny směřujícími šikmo doleva. Střídavě tedy překládáte vnější levý a vnější pravý pramen doprostřed, vždy ob 2 prameny, a postupně tvoříte cop směrem k sobě. Až budete potřebovat pletení ukončit, stiskněte všech 5 volných konců pramenů dohromady, vzniklý spoj zaoblete a hotový cop přendejte na vyložený plech.

Pokud chcete vánočku plést z 9 pramenů, budete tvořit celkem 3 copy, které na sebe budete postupně skládat – první ze 4 pramenů (ten položíte na plech), druhý ze 3 pramenů a poslední ze 2 pramenů. První i druhý cop začněte i zakončete obdobně jako cop z 5 pramenů popsaný výše: až si prameny naskládáte svisle před sebe, nejprve na vzdálenější straně spojte dohromady konce všech pramenů, poté si prameny rozdělte šikmo do stran, zapleťte a volné konce spojte a zaoblete. U posledního copu pak nechte konce pramenů na obou stranách záměrně volné – až tento cop položíte na ten předchozí, dvojici volných konců na každé straně natáhněte a zastrčte dolů pod vánočku.

První cop ze 4 pramenů upletete tímto způsobem: vždy nejprve uchopte levou dvojici pramenů a překřižte levý přes pravý, poté stejným způsobem překřižte i pravou dvojici pramenů (opět levý přes pravý), následně uchopte prostřední 2 prameny a tentokrát překřižte pravý přes levý. Nyní se opět přesuňte k levé dvojici pramenů a celý postup opakujte od začátku. Takto pokračujte, dokud nedojdete na konec copu. Zbylé 2 copy již vytvoříte snadno – u copu ze 3 pramenů vždy střídavě křižte pravý a levý pramen přes prostřední a u závěrečného copu ze 2 pramenů neustále křižte oba prameny přes sebe navzájem.

Hotovou vánočku přikryjte utěrkou a nechte kynout při pokojové teplotě alespoň 1 hodinu. Mezitím si předehřejte troubu na 180 °C a chvilku před koncem kynutí si rozšlehejte žloutek. Po vykynutí vánočku potřete rozšlehaným žloutkem a posypte mandlovými plátky. Pokud jste vytvořili třípatrovou vánočku (tedy z 9 pramenů) a obáváte se, že by se vám mohla při pečení takzvaně „rozjet“, můžete do ní ještě na několika místech zapíchnout špejli. Plech s připravenou vánočkou pak vložte do předehřáté trouby a pečte 55–60 minut při 180–185 °C.

Recept pochází z kuchařky Jak jíme zdravě v zimě.