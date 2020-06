Zapečený chléb se sýrem a rajčatovou salsou podle bloggerky

Tento recept byl před několika lety hodně oblíbený. Pamatuji si, jak jsme si to dávali vždy na grilovačce, když jsme čekali, než bude hotové maso. Nedávno jsem si na tenhle zapečený chléb se sýrem vzpomněla a dostala na něj chuť  No kdo by nemiloval krásně roztavený sýr a chleba ochucený bylinkami, česnekem a k tomu voňavou rajčatovou salsu. Lahoda.

1 velký bochník jogurtového chleba

2 lžíce olivového oleje



2 stroužky česneku



1 malá hrst petrželky

sůl



200 g tvrdé mozzarelly, případně jiného tvrdého sýru

Rajčatová salsa 600 g rajčat

1 hrst čerstvé bazalky



2 lžíce olivového oleje



2 lžičky vinného octa



sůl



pepř

Zapečený chléb

Na přípravu tohoto receptu použijte jogurtový chléb upečený v jednom velkém bochníku, případně dvou (přesně podle receptu). Samozřejmě lze použít i jiné oblíbené pečivo. Bochník pomocí ostrého nože nakrájejte do mřížky (viz video recept). Nedokrajujte až dospodu, bochník by měl stále držet pohromadě. Smíchejte olivový olej, rozdrcený česnek, drobně nasekanou petrželku a sůl. Směs pomocí lžičky naneste do vytvořených řezů v chlebu. Plátky mozzarelly nakrájejte na čtvrtky, sýr vcelku pak na tenké klínky. Sýr rovnoměrně napěchujte do řezů v chlebu. Chleba se sýrem položte na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby vyhřáté na 200 °C. Pečte přibližně 20 minut, dokud se sýr nerozpustí a na povrchu nezezlátne. Rajčatová salsa Než se chleba upeče, připravte salsu. Omytá rajčata nakrájejte na drobounké kostičky. Větší kusy před tím zbavte vodnatého středu se semínky. Nakrájená rajčata vložte do síta, mírně vymačkejte a nechte vykapat. Smíchejte je s drobně nasekanou bazalkou, olivovým olejem, octem, solí a pepřem. Podávání

Chléb podávejte hned po upečení a na stole doplňte rajčatovou salsou. Ať chutná. Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.