Zázvor pochází z jihovýchodní Asie a pro svou příjemnou, sladce pikantní chuť se pěstoval již ve starověké Indii a Číně. I když je zázvor k sehnání celoročně, nejvíce se hodí na podzim. Pomáhá totiž hlavně proti nachlazení a chřipkám. Podívejte se, co ze zázvoru můžete doma připravit.
Vepřové maso na zázvoru
Budete potřebovat: 2 kg vepřové pečeně, lžíci oleje, 2 lžičky drceného kmínu, sůl, pepř, lžíci sádla, 3 cibule, lžíci mletého zázvoru.
Omyté a osušené maso dejte do nádoby, osolte, posypte zázvorem, kmínem a přelijte olejem. Uložte na chladné místo a několik hodin marinujte, nezapomeňte maso otočit.
Mezitím předehřejte troubu na 180 stupňů. Maso se sádlem a nakrájenou cibulí vložte do pekáčku, přelijte marinádou a pečte zhruba hodinu až hodinu a půl.
Grilovaný steak z tuňáka s avokádovým krémem a mrkvovo zázvorovým dresinkem (Steven Trumpfheller)
Nejdříve si ugrilujte steaky.
Mezitím si připravte zálivku na salát a avokádový krém.
Na mrkvovo-zázvorový dresink budete potřebovat: 6 polévkových lžic vody, 60 ml oleje canola, 3 polévkové lžíce rýžového octa, 2 čajové lžíce sojové omáčky, 1 a 1/2 čajové lžičky sezamového oleje, 1 malá mrkev, očištěná a nastrouhaná, 2 čajové lžičky na jemno nakrájené šalotky nebo červené cibule, 1 malý stroužek česneku, 1 a 1/2 čajové lžičky nastrouhaného čerstvého kořene zázvoru, 1 čajová lžička hnědého cukru, 1/2 čajové lžičky soli a špetka pepře). Všechny ingredience dejte do mísy a rozmixujte ručním mixérem.
Na avokádový krém budete potřebovat: 2 velká měkká avokáda, rozpůlená, vypeckovaná, 125g zakysané smetany, 125g šlehačky, 1 čajovou lžičku čerstvé šťávy z limetky, 1 stroužek česneku, rozmačkaný, sůl a pepř dle chuti.
Vydlabané avokádo dejte do mísy a rozmačkejte ho vidličkou do jemna. Přidejte všechny ostatní ingredience a rozmixujte do hladka. Avokádový krém je dobré si připravit jako první a na chvíli ho nechat v lednici. Můžete přidat krevety na ozdobu.
Smíchejte mrkvovo-zázvorový dresink se směsí salátů a rozlože na talíř. Na to polože steak z tuňáka a na závěr přidejte avokádový krém.
Zázvor jako afrodiziakum i lék. Zkuste recepty šéfkuchařů
Zázvorové sušenky
Na jednoduchý dezert budete potřebovat: 200 g másla, 200 g hnědého cukru, vejce, 100 g melasy, 400 g hladké mouky, 2 lžičky jedlé sody, půl lžičky soli, 3 lžičky mletého zázvoru, lžičku skořice, 150 g kandovaného zázvoru.
Nejprve si předehřejte troubu na 200 stupňů a poté utřete máslo s cukrem, melasou a vejcem. Mouku se solí a kořením vmíchejte do máslové směsi a přidejte zázvor. Velice pomalu zpracujte těsto. Z něj poté připravte kuličky a ty pokládejte rovnoměrně na suchý plech. Pečte zhruba dvacet minut.
Zázvorový sirup
Připravit si domácí zázvorový sirup není nic složitého. Budete k tomu potřebovat jen zázvor, med, hrst čerstvé meduňky a vodu. Nejprve nasekejte zázvor na malé kousíčky (budete potřebovat sedm lžic). Nasypte jej do do litru vody a přidejte hrst meduňky. Přidejte pět lžic medu a nechte zhoustnout. Pak už jen stačí přelít sirup do lahve.
VAŘENÍM PROTI COVIDU: Křen a zázvor posílí imunitu. Co si z nich připravit?
Bezový dortík s marinovaným zázvorem (Roman Paulus)
Budete potřebovat: 300 g bílého jogurtu, 50 g moučkového cukru, 180 ml bezovo-zázvorového sirupu, 3,5 plátku želatiny, 250 g ušlehané šlehačky, 5 g marinovaného zázvoru
Postup: Jogurt, cukr a sirup smícháme a v menší části vzniklé směsi si necháme rozpustit želatinu. Přidáme zpět ke zbytku hmoty a vmícháme ušlehanou šlehačku. Jako podklad dortu či menších, jednoporcových dortíků můžeme použít piškot nebo bezé (bílkové těsto s cukrem). Doplníme marinovaným zázvorem.
Vyzkoušejte mrkvový krém se zázvorem podle Romana Vaňka
Zázvor samozřejmě najde uplatnění hlavně ve své domovské, tedy asijské kuchyni. Lze jej kandovat, sušit i nakládat, neobejde se bez něj většina thajských kari ani oblíbené sushi.
Mimochodem, napadlo vás někdy, proč má nakládaný zázvor tak pěkně narůžovělou barvu, když je jinak spíš bílý nebo nažloutlý? Velmi mladý zázvor po naložení opravdu přirozeně zrůžoví, zbytek však zůstane bílý tak jako tak. A protože růžový rovná se mladý, čerstvý, prostě celkově lepší (a tedy i dražší), barví se narůžovo i ten starý, dřevnatý, bílý… I tak je to ale skvělá věc, nejen do podzimních a zimních plískanic.