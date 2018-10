Zdraví ve skořápce. Co jste nevěděli o vlašském ořechu?

Ořešákové listí má léčebné účinky, vlašský ořech není ořech a ořechovka se dělá z nezralých ořechů. Co jste o vlašském ořechu ještě nevěděli?

Ořechy začínají dozrávat. Pro mnohé šťastlivce – vlastníky ořešáku – je toto období milým časem, kdy věnují více či méně (podle velikosti sklizně) zářijových večerů prvním přípravám na Vánoce. Bez ořechů by svátky byly jaksi nedokonalé – vždyť je tolik druhů cukroví, kam patří! A tak louskáme, loupáme a taky trošku, buďme upřímní, ujídáme.



V kuchyni se bez nich téměř neobejdeme – a nejinak tomu bylo v historii. První zmínky o konzumaci vlašských ořechů pocházejí z Francie už z doby neolitu. Dnes je díky jejich složení řadíme mezi takzvané superpotraviny. Více než 60 % hmoty ořechu představují tuky – a ne jen tak ledajaké, ale všeobecně za velice zdravé považované omega-3 nenasycené mastné kyseliny; důležitou složkou jsou i bílkoviny, které tvoří až 20 % hmoty. Ořechy jsou ceněné i pro obsah vitaminů, především těch řady B, a betakarotenu; ve stopovém množství v nich najdeme i pár prvků z periodické tabulky včetně zinku, hořčíku, draslíku a fosforu.

Jak již bylo řečeno, ořech (který není ve své podstatě ořechem – pokud bychom dbali na správné botanické názvosloví, museli bychom jej prohlásit za pecku) není tím jediným, co by nás mělo na ořešáku zajímat. Pozoruhodné je i jeho listí, které má prokazatelné léčebné účinky – stejně jako ořešákové oplodí (to zelené, které později při sběru černá).

Listy se sbírají a sekají nadrobno, je možné je i sušit. Jejich použití ve formě výluhu je namístě při různých neduzích – žaludečních potížích, zánětech ústní dutiny, „ořešáková koupel“ údajně dokáže zkrotit i hemoroidy či nadměrné pocení nohou.

Ale zpět k ořechům. Mezi nimi rozeznáváme tři druhy – podle tvrdosti skořápky: papíráky, polopapíráky a kameňáky. Můžete zkusit tipovat, které půjdou rozlousknout snadno – a které naopak budou i pro louskáček „oříškem“. S jejich konzumací si jistě poradí každý sám, přidáme tedy alespoň pár tipů na skladování ořechů. Nejlepší je samozřejmě ořechy co nejlépe vysušit, aby nebyly napadány plísněmi. Aby nežlukly, je možné je uchovávat v lednici (tam vydrží až půl roku), v mrazáku pak až rok. Nejdéle samozřejmě vydrží nelouskané, a to na suchém místě – tak se nezkazí ani po několika letech.

A ještě alespoň jeden tip ke zpracování ořechů. I když je letos už pozdě, zkuste příští rok italskou klasiku – svatojánskou ořechovku. Okolo svatého Jana se totiž ořechy nacházejí ve fázi zralosti, kterou nazýváme mléčná – a ta je pro výrobu likéru nejlepší. Natrhejte 15–20 zelených ořechů, omyjte je, nakrájejte do lahve o větším objemu a přidejte koření – hřebíček, skořici a strouhanou kůru z citronu. Zalijte litrem vodky a nechte šest týdnů bez zásahu. Po uplynutí této doby výluh přeceďte (nelekejte se děsivě hnědočerné barvy) a vraťte jej do lahve, přidejte půl kila cukru rozpuštěného v půl litru vody a nechte stát další měsíc. Poté rozdělte do lahví a ukliďte do sklepa, aby vůbec něco zbylo na zimu.