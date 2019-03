Zdravý a chuťově zajímavý. Připravte si veganský pekanový chlebíček

Že makronky nelze udělat bez bílků či čokoládová pěna bez smetany? Kuchařka Moderní veganské dezerty vám ukáže, že lehkou úpravou tradičních receptur můžete získat dezerty zdravější, svěžejší a chuťově zajímavější, než jsou jejich originální verze. Vyzkoušejte recept na pekanovo-banánový chlebíček podle Petry Stahlové.

Pekanovo-banánový chlebíček

potřebné vybavení: chlebíčková forma se dnem o rozměru 20 × 8 cm



Drobenka

20 g veganského másla Alsan Bio

20 g hladké mouky



20 g krupicového cukru



20 g pekanové mouky



20 g pekanových ořechů, hrubě nakrájených

Všechny ingredience promíchejte dohromady a vytvořte drobenku. Dejte do lednice.



Pekanovo-banánový chlebíček

38 g změklého veganského másla Alsan Bio

63 g třtinového cukru



1,9 g soli



125 g hladké mouky



3,1 g jedlé sody



1,5 veganské vejce, tj. 5 g psyllia + 63 g vody



31 g agávového sirupu



40 g pekanových ořechů, hrubě nakrájených



250 g banánů



olej ve spreji či veganské máslo na vymazání formy



Máslo vyšlehejte do lehké pěny společně s cukrem a solí. Hladkou mouku prosejte společně se sodou a následně jednu třetinu zašlehejte do másla. Poté vmixujte veganské vejce a agávový sirup. Na závěr ručně vmíchejte zbytek mouky, pekanové ořechy a banány hrubě rozmačkané vidličkou (vždy je rozmačkejte až těsně před zapracováním do těsta). Chlebíčkovou formu vystříkněte olejem, případně vymažte máslem, a pak vyložte přes delší boky pečícím papírem. Papír vám pomůže po upečení chlebíček snadněji vyndat. Do formy nalijte těsto, hojně posypte připravenou drobenkou a pečte zhruba 35 minut v horkovzdušné troubě na 165 °C. Ke konci pečení se pomocí párátka či dřevěné špejle ubezpečte, že je chlebíček dobře propečený. Nechte ve formě zchladnout a následně opatrně vyndejte.