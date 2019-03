Zklamání pro Prahu? Michelinské restaurace má pouze dvě

Důvod k s oslavě mají dvě pražské restaurace, kterým se podařilo obhájit michelinskou hvězdu - La Degustation Boheme Burgeoise a Field.

„Potřetí se nám podařilo obhájit michelinskou hvězdu. Každá obhajoba je těžká a budeme se snažit být ještě lepší. Nesmírně si vážím týmu, který pro Field pracuje, protože bez jejich tvrdé práce by hvězda nebyla. Děkujeme za podporu,“ píše na Facebooku šéfkuchař Radek Kašpárek.



„Samozřejmě, že jsme doufali, že hvězdu obhájíme, ale letos to do poslední chvíle nikdo z nás netušil. Loni to tak nervydrásající nebylo, protože ještě před vyhlášením výsledků se konala galashow,“ řekl pro server Lidovky.cz manažer restaurace Field Miroslav Nosek.

Počet hodnocených českých podniků - výlučně pražských - v letošním průvodci oproti loňsku klesl ze 33 na 31, přičemž se objevila tři nová zařízení - Benjamin, Levitate a Salabka - a pět jich naopak zmizelo.



Šéfkuchař a majitel Christian Duy Chu

Šéfkuchař restaurace Levitate Christian Duy Chu si na hvězdu sice také pomýšlel, ale zklamaný není, jelikož jeho restaurace získala doporučení. „Jsme velice rádi, že jsme v průvodci a budeme i nadále pokračovat v tom, co děláme. Těšíme se na příští rok,“ uvedl Duy Chu.

„Tým Benjaminu všem ostatním zařazeným a oceněným moc gratuluje! Setkáme se tenhle rok vícekrát a snad pro Prahu zajistíme lepší výsledek, než letos. Je nutný tu káru táhnout dál! Je to dobrý a příští rok to bude ještě lepší! Láska ke kvalitnímu jídlu a vínu vyhraje vždycky,“ napsal na svou facebookovou stránku jeden ze šéfkuchařů restaurace Benjamin Radek Jakubec, které dal michelinský průvodce doporučení.



Ukázka jídla z kuchyně Radka Kašpárka v restauraci Field: sele, jelito, červená řepa a medovina. Ukázka jídla z kuchyně Radka Kašpárka v restauraci Field: jehněčí, mrkev, bryndza a libeček.

Třetí restuarací, která se do prestižního průvodce je restaurace Salabka. „Myslím, že naše restaurace prošla za poslední tři roky kus cesty. Čeká nás ještě tvrdá práce. A děkuji celému týmu,“ řekl serveru Lidovky.cz šéfkuchař Petr Kunc.

Petr Kunc

Symbol Bib Gourmand, který označuje dobrou kvalitu za přijatelnou cenu, inspektoři Michelinu přisoudili čtyřem pražským restauracím (Divinis, Eska, Na Kopci a Sansho), zatímco loni jich bylo šest.



„Již samotná přítomnost restauračního zařízení v seznamu Main Cities of Europe představuje pro jejich majitele, šéfkuchaře a celý personál obrovský úspěch,“ uvádí tisková zpráva s připomínkou, že návštěvy inspektorů, kteří rozhodují o případném zařazení podniku do průvodce, jsou vždy anonymní, což má zajistit objektivitu hodnocení.

Vůbec poprvé Praha získala michelinskou hvězdu v roce 2008, kdy se jí mohla pyšnit restaurace Allegro v hotelu Four Seasons a její šéfkuchař Andrea Accordi. Ten obdržel hvězdu pro Allegro celkem třikrát. Podnik Allegro mezitím zanikl. V roce 2009 hvězdu dostala také restaurace Maze v hotelu Hilton slavného britského kuchaře Gordona Ramsaye, která však zanikla ještě předtím, než bylo ocenění oznámeno. Celkem tak hvězdu doposud obdrželo pět pražských restaurací.

Jedna hvězda Michelin označuje velice dobrou restauraci ve své kategorii, dvě hvězdy výtečnou kuchyni, která stojí za návštěvu, a tři hvězdy výjimečnou kuchyni, která stojí za zvláštní cestu. Pražské restaurace dosud nikdy v rámci jednoho hodnocení nezískaly více než jednu hvězdu.