Oslňte rodinu na Velikonoce svátečním menu, o kterém budou všichni mluvit ještě hodně dlouho. I když možná máte svůj rodinný recept, překvapte letos odlehčenější variantou. Jak na celozrnného beránka?

Velikonoční celozrnný beránek

100 g másla (rozpuštěného)

20 g celozrnné špaldové krupice

300 ml polotučného mléka

300 g celozrnné špaldové mouky hladké

3 lžičky kypřicího prášku do pečiva

40 g medu

80 g třtinového cukru

3 vejce velikosti M

1 lžíce vanilkového extraktu

kůra z 1 citronu

100 g bílého řeckého jogurtu (0 % tuku)

Postup: Nejprve si předehřejte troubu na 180–185 °C. Formu na beránka vymažte 20 g másla a následně vysypte 20 g celozrnné špaldové krupice. Ve větší míse smíchejte mléko, celozrnnou špaldovou mouku, 80 g rozpuštěného másla, prášek do pečiva, med, třtinový cukr, 3 vejce, vanilkový extrakt, kůru z citronu a řecký jogurt.



Ze směsi vypracujte hladké těsto (mělo by být lehce tekuté). Připravenou formu na beránka naplňte hotovým těstem a vložte ji do předehřáté trouby. Beránka pečte 65–70 minut při 180–185 °C. Před vyndáním zkontrolujte propečenost beránka zasunutím špejle do těsta. Pokud zůstane povrch špejle suchý a těsto se na ni nepřilepí, je beránek hotový. Pokud na špejli zůstanou kousky nedopečeného těsta, vraťte beránka zpět do trouby na dalších 10–15 minut a poté postup opakujte.



Upečeného beránka vyjměte z trouby, ihned vyklopte z formy na pracovní plochu nebo prkénko a nechte vychladnout zhruba 60–90 minut. Vychladlého beránka nakrájejte na 12 porcí a podávejte.