Zužitkujte všechny zbytky. Připravte si doma ocet z jablečných slupek

Elegantní cesta, jak zužitkovat zbytky jablek, například po pečení koláče, které se jinak vyhazují. Takto snadno získáte kvalitní jablečný ocet, který má v kuchyni široké uplatnění a patří k těm nejzdravějším druhům. Obsahuje mnoho vitaminů, enzymů a minerálů, lidové léčitelství mu připisuje i antibakteriální účinky.

Samotná výroba je až podezřele jednoduchá. Ocet se v podstatě udělá sám od sebe, když mu dáte dobré podmínky. Náročný nijak není, potřebuje trochu denního světla, občas zamíchat a je hotovo.



Hodí se do řady receptů v této knížce, například do dresinků či marinád. Domácí jablečný ocet bude vonět po jablkách a chutnat nasládle, proto z něj můžete připravit také osvěžující domácí limonádu. Stačí malé množství rozmíchat v perlivé vodě a přidat čerstvé nebo mražené ovoce.

Jablečný ocet

400 g odřezků z jablek

50 g hnědého třtinového cukru

Použijte slupky a jádřince ze zdravých plodů, například co vám zbude po pečení štrúdlu nebo přípravě jablečného kompotu. Nahnilé a červivé plody vyhoďte, ty by ocet zkazily. Nehodí se ani stopky a zbytky kalichu, lidově zvané „bubák“.

Jablkové odřezky nakrájejte a dejte do větší sklenice. Pokud byste používali celá jablka, nastrouhejte je nahrubo. Převařte litr vody, rozpusťte v něm cukr a nalijte do sterilizované sklenice. Hrdlo přetáhněte gázou nebo čistým plátýnkem, aby ocet mohl dýchat a zároveň se k němu neslétaly mušky. Upevněte provázkem nebo gumičkou.

Sklenici umístěte na světlé místo při pokojové teplotě. Následujících 10 dní aspoň jednou denně promíchejte čistou lžící. Tím se podpoří kvašení. Tekutina začne postupně tmavnout a na povrchu se může objevit rosolovitý povlak. To je v pořádku.

Po uplynutí 10 dní skončí hlavní kvašení. Přeceďte ocet do čisté lahve a jablečnou drť vyhoďte. Znovu zakryjte plátnem nebo papírovým ubrouskem a nechte ještě zhruba 3 týdny stát v temnu. Hotový ocet přeceďte přes plátýnko do lahví a zazátkujte. Pokud se na dně objeví zákal, není to na závadu. Postupným dalším zráním bude ocet nabývat na síle a kyselosti.

Recept pochází z Kuchařky pro naší babičku.