Jediné, co psa nenaučíte, je mrkat jedním okem, říká Pavel Bradáč

Zastává názor, že psa lze naučit cokoli, ale pouze pozitivním přístupem a motivací. Práci se psy, jejich výchově i výcviku se profesionálně věnuje deset let. „Myslím, že existuje správný pes pro každého člověka. Ale je důležité znát sám sebe a pak si podle toho pořídit pejska. Je pravda, že by měl mít člověk trpělivost a být tolerantní, protože nastane mnoho situací, které bude muset majitel tolerovat,“ říká Pavel Bradáč v rozhovoru pro Lidové noviny.

Lidovky.cz: Je-li problém se psem, kdo za to může – pes nebo člověk?

Jednoznačně a vždy člověk. Pes za to nemůže nikdy, zná jen to, co ho člověk naučil, a dost často se stává, že ho to člověk naučil špatně, nebo jsou to situace, které ho člověk nenaučil zvládat. Z toho pak vznikají problémy, které napravujeme.

Pavel Bradáč při výcviku

Lidovky.cz: Jakou lidé dělají nejčastější chybu při výchově psů?

To je složitá otázka, chyb může člověk opravdu nadělat hodně. Pes reaguje na stres, na situace, které nezná, nebo které mu jsou nepříjemné, tudíž je nezvládá. Je jen na člověku, aby mu je pomohl a naučit ho takové stavy zvládat – aby ho naučil správně se chovat. Nejčastější chybou lidí je, že nespojují příjemnou situaci s výchovou. Často prostě jen nevědí, jak psa cokoli naučit. A to se jim snažíme pomoci pochopit a zvládnout.

Lidovky.cz: Jak se díváte na problém frustrovaných lidí ve městech, kteří si pořizují psa jako součást své image a to nejlépe z útulků, fotografiemi pak plní své sociální sítě a pes přitom tráví doma většinu času sám, neboť se lidé nepřizpůsobí tomu, že si pořídili živého tvora?

Vidím to i tak pozitivně. A ty pozitiva jsou hned dvě. Předem je nutné si říci, že pes může spát až 14 hodin denně a někdy i více. Samozřejmě záleží na konkrétním psu a také rase, ale pakliže chodíme na dlouho do práce, měli bychom se pak pejskovi věnovat plně alespoň 2x 20 minut denně. Ale ten čas musí být opravdu aktivní, protože jedině tak se vztah mezi člověkem a psem upevní. I pes má své potřeby a ty je potřeba naplňovat, a myslím, že to dokáže zvládnout každý.

Lidovky.cz: Kolik času musí lidé svému psovi v ideálním případě věnovat?

Jak už jsem říkal, to je individuální a jde o to, jak čas se svým psem strávíte. Pokud jste se psem celý den, ale skoro si ho nevšimnete a při venčení napíšete deset SMS zpráv, pes bude frustrovaný.

Celý rozhovor a ještě více si přečtěte v seriálu Život se psem, který vychází v Lidových novinách již v pátek 10. května.