Jen každý pátý majitel mazlíčka jej má pojištěného

Jen každý pátý chovatel psa nebo kočky má uzavřené pojištění občanské odpovědnosti, z něhož může hradit případné škody způsobené zvířetem. Vyplývá to z průzkumu poradenské firmy Broker Consulting mezi více než tisícovkou jejich majitelů. Podle odhadu veterinářů v českých domácnostech žijí asi miliony psů a další více než milion koček.

I ta zvířata, která jsou vycvičená, chodí neustále na vodítku nebo jsou chována pouze doma, mohou způsobit škodu. Třeba návštěvě nebo když je někdo hlídá. To si neuvědomuje 22,2 procent respondentů, kteří se podle průzkumu domnívají, že krizovou situaci spojenou s jejich zvířátkem nebudou muset řešit nikdy. Dalších 24 odpovídajících buď vůbec nenapadlo, že by něco podobného měli řešit, nebo by to řešili ústní omluvou, nikoli finančně.



„Jednoznačně doporučuji všem, kteří nějaké zvíře chovají, aby si sjednali pojištěné občanské odpovědnosti, ať už samostatně, nebo k pojištění domácnosti, což vyjde finančně výhodněji,“ uvedl analytik neživotního pojištění Broker Consulting Jiří Váchal.



Češi ale nešetří na zdraví jejich zvířecího miláčka. Více než každý druhý majitel (55 procent) by v případě potřeby zaplatil více než 1000 korun a téměř třetina chovatelů (29 procent) by dala za záchranu jejich zvířete cokoli. Speciální peníze bokem určené právě na případy léčby má jen třetina (34 procent) chovatelů.

Pořízení zvířete je vždy zásah do rodinného rozpočtu. Hned na úvod to jsou jednorázové náklady na základní vybavení, pelíšek, klec, terárium a jejich vybavení, a pak zejména ty opakující se za stravu a pravidelnou veterinární péči. „Pokud zvíře trpí častějšími zdravotními problémy spojenými i s nutností operativního zákroku, náklady stoupají do tisíců až desetitisíců. A hradit je z výplaty, či provozní rezervy, jako 54 procent odpovídajících, se nemusí vyplatit. Velkou nerozvážností je pak varianta, že si na péči vezme chovatel úvěr, což má v úmyslu zhruba každý jedenáctý respondent,“ upozornil Váchal.

Snížit náklady na péči o zvířecí mazlíčky lze specializovaným pojištěním, které na českém trhu nabízí několik pojišťoven. Nelze však pojistit všechny typy zvířat, ale jen některé. Je třeba také zohlednit jeho věk. Takové pojištění má podle průzkumu uzavřeno 15 procent českých chovatelů a dalších 23 procent o něm do budoucna uvažuje.