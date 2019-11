Když už svého psa chcete umýt šamponem, tak jedině psím

PRAHA Příchodem nového psa do vaší domácnosti nenastává jen doba radostí, ale i starostí. Čtyřnohého kamaráda bude třeba venčit, krmit a hrát si s ním. Je ale nutné mít na paměti ještě jednu důležitou věc: musíte se řádně postarat i o jeho srst a drápky. On sám to tak dobře jako vy nesvede.

Někteří výrobci speciálních psích šamponů vás budou dozajista přesvědčovat, že máte svého čtyřnohého kamaráda koupat minimálně jednou za měsíc. Veterináři jsou ale v názoru na takto pravidelnou hygienu mnohem zdrženlivější. Psí srst přílišné odmašťování nesnáší nejlépe, kůže by mohla ztratit přirozenou schopnost se odmašťovat sama. Navíc můžete porušit mikroflóru kůže, která se v podstatě chová jako samostatný ekosystém s vlastní rovnováhou. Psí srst obsahuje neškodné bakterie, některé jsou dokonce prospěšné.