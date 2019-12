Na psí školu není nikdy pozdě. Klíčový je výběr, raději nic neuspěchejte

PRAHA Předně je třeba si odpovědět na otázku, s čím mi má „cvičák“ – tedy vlastně psí škola – pomoci. Pokud máte svého prvního psa, obraťte se na odborníka klidně ještě před příchodem zvířete do domácnosti. Pomůže vám ujasnit si, co lze od psa čekat a jaká nastavit pravidla pro to, aby z něj vyrostl právě takový společník, jakého chcete vedle sebe mít.

I pro zkušenější majitele bývá taková konzultace přínosem. Kýžený výsledek je totiž součtem spousty drobností, na které se občas zapomíná. Také mějte na paměti, že každý pejsek je unikát a že to, co třeba váš předchozí uměl sám od sebe, se může ten nový učit mnohem déle.