Objev zoologů: Zebry bezhřívé jsou v přírodě na dvou místech

LIBEREC Výprava českých zoologů do Ugandy ukázala, že ohrožená zebra bezhřívá nežije ve volné přírodě jen na jednom místě ve světě, v tamním národním park Kidepo. Několik desítek se jich také nachází v ugandské přírodní rezervaci Pian Upe. Novináře o tom informoval vedoucí výpravy a liberecký zoolog Luboš Melichar. Ve volné přírodě je do 300 kusů zeber bezhřívých.

„Dvě hodiny jsme tam lezli křovím, pozorovali zebry. Bylo to úžasné a v podstatě to změnilo oficiální data v redlistu IUCN (červený seznam ohrožených živočichů a rostlin),“ uvedl Melichar.



Zebra bezhřívá Zebra bezhřívá žije v rodinných skupinách o velikosti šesti až 20 jedinců. Druhové jméno si získala díky redukované hřívě, kterou zvíře téměř ztrácí ve dvou až třech letech stáří. U samců může dojít až k úplné ztrátě hřívy. Barva těla zebry je bílá až okrová, s širokými černými pruhy. Pruhování směřuje až ke kopytům.

Zebra bezhřívá je v současné době nejohroženějším poddruhem zebry stepní. Až do výpravy českých zoologů se předpokládalo, že zhruba 150 zeber bezhřívých žije jen v ugandském Kidepo a že všude jinde už byla vyhubena. O stádu v Pian Upe sice tamní rangeři věděli, ale nijak dále s tou informací nepracovali. „Neřešili, že mohou být jiné, nějak unikátní,“ řekl liberecký zoolog. Potvrzení stáda zeber bezhřívých na jiném místě než v Kidepu považuje za velmi významné. „Je to pravděpodobně hlavní možnost, kde lze vytvořit záložní populaci, kdyby náhodou došlo v Kidapu k nějakému kolapsu,“ dodal.



Za důležité také považuje to, že se jim podařilo získat v Ugandě kontakty na tamní autority v ochraně přírody. „Vědí, že zájem z naší strany je. Vznikl základ pro nějakou možnou budoucí spolupráci. Jak to bude probíhat, je otázka dalších jednání,“ dodal. V zoo po světě se odchov ohrožených zeber bezřívých moc nedaří. „Ve světové databázi je 39 zvířat, což je strašně málo,“ uvedl Melichar. Zhruba polovina jich je v českých a slovenských zoo. Z toho po šesti se nachází v zahradách v Liberci a ve Dvoře Králové, které výpravu do Ugandy podpořily.

Během cesty se českým zoologům podařilo najít v Ugandě s pomocí místních zapomenutý odchytový tábor Josefa Vágnera, který na různých místech v Africe odchytil v letech 1969 až 1976 přes 3000 zvířat. Po ugandském táboře nezbylo nic. „Vše odvál čas,“ uvedl Melichar. Jejich výprava a nalezení místa tábora ale podle něj u místních vzbudilo velké pozdvižení a rádi by tuto lokalitu zatraktivnili pro turisty a poukázali na její tehdejší obrovský význam.