Pět nosorožců odjede ze Dvora Králové do Rwandy

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Pět vzácných nosorožců černých dvourohých by mělo v neděli odjet ze ZOO Dvůr Králové nad Labem do středoafrické Rwandy. Půjde o dosud největší převoz nosorožců z Evropy do Afriky. Ve Rwandě mají zvířata podpořit tamní v minulosti vyhubenou populaci nosorožců. Detaily k transportu zoo sdělí ve čtvrtek na tiskové konferenci, sdělila mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Dvorská zoo patří k největším a nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě.

Tři nosorožci pro Rwandu budou z chovu dvorské zoo, další dva budou ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safarie. Nosorožci z ciziny se na letecký transport připravují ve Dvoře Králové od loňska. Ve Rwandě budou umístěni v národním parku Akagera.



Všichni nosorožci vybraní k přesunu do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních asi 900 jedinců. Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století zcela vyhubeni. Předloni byla do Rwandy přemístěna skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z jižní Afriky.



Zvířata pro Afriku zoologové vybírali ze všech zhruba 90 nosorožců dvourohých, kteří v Evropě ve 22 zoologických zahradách žijí. Kritérii byla genová vybavenost zvířat a jejich věk. Rwanda zvířata dostane jako dar.

Přesunem nosorožců do Rwandy dvorská zoo navazuje na projekt návratu nosorožců do tanzanského národního parku Mkomazi. V roce 2009 zoo do Tanzanie poslala tři nosorožce a v roce 2016 jednoho. Samice Deborah z první tříčlenné skupiny v Tanzanii zatím porodila tři mláďata. Další dvě mláďata má v Africe dvorský samec Jamie se dvěma jinými samicemi.