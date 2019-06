Praktické rady na léto? Psa nikdy neházejte do vody, mohl by se utopit

Teplé počasí zvířata snášejí, i kvůli nemožnosti pocení, mnohem hůře než lidé. Je proto potřeba dodržovat několik zásad. Přinášíme pět praktických tipů, se kterými bude léto pro pejsky i jejich majitelé příjemnější.

Nestříhat

Může zdát, že ostříhaný pes snáší letní vedra lépe než ten dlouhosrstý. Opak je ale pravdou. Delší chlupy naopak v létě pomáhají pejska ochlazovat, „držet ve stínu“ a udržovat tepelnou regulaci těla. Pokud pejska ostříháte úplně na krátko, může hrozit rychlé přehřátí, úpal nebo dokonce i popálená kůže od sluníčka. Psí naháče natírejte krémy s vysokým UV faktorem.



Plná miska s vodou

„Pokud v létě krmíte psa pouze suchými granulemi, měl by mít opravdu dostatečné zásoby vody, protože samotné granule obsahují málo vody a je pak potřeba speciálně v létě vodu v dostatečné míře dodat. Krmení si vždy rozvrhněte tak, aby byl po něm pes minimálně hodinu v klidu, protože jinak mohou hrozit žaludeční komplikace“, říká Martin Pučálka, odborník na výživu psů. V létě také kontrolujte kvalitu psích konzerv. V horku se mohou rychleji kazit.

Pozor na přehřátí

Psi nemají potní žlázy tak se ochlazují tím, že zrychleně dýchají a vyplazují přitom jazyk. V extrémních horkách není dobré chodit se psem na přímé sluníčko. Dopoledne nechte psa jen tak ve stínu rychle proběhnout na krátkých procházkách, delší venčení si nechte k večerním hodinám. Doma psa nechávejte v dobře větraných prostorech s dostatkem čerstvé vody. Vyvarujte se ale ledové vody, která může spíše uškodit než osvěžit.

Koupání v přírodě

Oblíbenou letní činností pejska je koupání ve volné přírodě nebo v moři. Psa se nebojte do vody pustit, ale dejte pozor, aby se šel koupat tam, kde je bezpečný vstup do vody. Dejte pozor na kamenité dno. Na tom by se pejsek mohl nebezpečně zaklínit packu. Koupání je lepší v pozdějších odpoledních hodinách, protože samotné plavání je pro psy opravdu vyčerpávající činnost a na přímém sluníčku by se mohli rychle unavit. Důležité pravidlo: Psa nikdy neházejte do vody. Z šoku by se mohl utopit.



Bezpečná jízda autem

Léto je také doba častých výletů autem. Dlouhé cesty mohou být pro psa velmi náročné. Nezapomínejte proto dělat častější zastávky, aby se mohl proběhnout. Před cestou psa důkladně vyvenčete. Klimatizaci v autě nastavte tak aby nebyl rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou více jak 7 ° C. Psa nedávejte na přední sedačku. Nejlépe do zadního prostoru ohraničeného mříži nebo na zadní sedačku.