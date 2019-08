Psí sporty: Co se svými čtyřnohými kamarády určitě vyzkoušet?

Co takhle strávit hezké dny se svými mazlíčky? Kromě procházek a pobíhání po parku existují i jiné možnosti, jak pejska zabavit a zároveň ho i něčemu novému přiučit. Máme pro vás čtyři tipy na hry a aktivity vhodné pro každého psa.

Dog puller

Tréninková pomůcka i sport. Představujeme vám dog puller, který je alternativou pro míček nebo frisbee. Potřebujete jen trochu prostoru a dvě pomůcky ve tvaru kruhu. Prodávají se v různých velikostech, takže tuto zábavu mohou vyzkoušet opravdu všechna plemena. První aktivitou je running, kdy házíme hračku do dálky tak, aby se kutálela. Pejsek za ní běhá a nosí ji zpět. Pomůcka je vhodná také pro přetahování nebo vyskakování. Největší výhodou je pružný materiál, chycení je tak na rozdíl od klacku bezpečné. Pejsky díky Pulleru nejen zabavíte, ale i rychle a vhodně unavíte.



Hoopers

Máte staršího nebo méně fyzicky zdatného pejska, ale i přesto byste s ním rádi sportovali, či dokonce závodili? Máme pro vás řešení. „Hoopers je běh s překážkami, je podobný agility parkuru,“ vysvětluje produktová specialistka Zuzana Novotná ze společnosti SpokojenýPes.cz. Na trase čekají na chlupáče čtyři druhy překážek. Tunelem a obloukem pejsek probíhá, barel a branku obíhá. Další odlišností je, že psovod svého čtyřnohého parťáka na trase nemusí doprovázet. Hoopers si určitě oblíbíte jako společnou aktivní zábavu.

Dogtrekking

Jedná se o extrémní vytrvalostní sport, při kterém jsou běžně překonávány vzdálenosti okolo 100 kilometrů. Při vysokohorské túře je pes po celou dobu připoután k psovodovi vodítkem, zatímco ten nese výstroj. Výšlapy mohou být i několikadenní, proto je potřeba pamatovat na správnou výbavu. Do batohu byste pro svého psa neměli zapomenout přibalit stravu, láhev s vodou, misku, mapu, lékárničku a botičky. Pokud se rádi touláte přírodou, je tento sport pro vás jako stvořený.

Treibball

Čtyřnohé parťáky můžete zabavit nejenom fyzicky, treibball umí potrápit i jejich hlavičky. „Tento psí sport původně vznikl jako náhrada pasení ovcí pro borderky, ale dnes už tomu tak není,“ říká Zuzana Novotná ze Spokojeného Psa. Na věku ani fyzické kondici nezáleží, treibball může dělat každý, kdo má zájem se svým pejskem trénovat a prožít aktivně společné chvíle. Úkolem je co nejrychleji dostrkat osm gymnastických míčů do branky a dát gól. První tréninky absolvujte pod dohledem trenéra. Z počátku budou psi chtít na míče skákat a mohli by si ublížit. Až získají zkušenosti a pochopí princip hry, můžete trénovat i na vaší zahradě.

Stejně jako u lidí ani u psů nepodceňujte význam důkladné rozcvičky. „Ať už se chcete se psem věnovat jakémukoli sportu, uvědomte si, že pokud se svaly před výkonem nezahřejí a neprotáhnou, může docházet k poškozením, stejně jako to znáte u lidí. Rozcvička je proto základ,“ říká specialista na ortopedii MVDr. Lukáš Duchek z pražského Vetcentra.