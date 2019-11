Ještě než psa přinesete domů... Tak zní odpověď na otázku uvedenou v titulku. Budoucí majitelé se totiž musí předem domluvit a ujasnit si, co bude muset pes u nich doma dodržovat. Dovolíte mu třeba ležet v křesle? Je to na vás, ale sjednoťte se v názoru na to.

Pes potřebuje jasně čitelná pravidla, jistoty a jednoznačnou komunikaci. Potřebuje vzájemný respekt a mít důvěru ve vás. Vy zase musíte věřit jemu, že je schopen se poprat se vším novým a přizpůsobit se „zákonům“ smečky. Až přijde štěně (ale platí to i pro osvojené psy) k vám domů, nemělo by mít výjimky z pravidel, které bude muset dodržovat jako dospělý pes.