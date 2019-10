Vybíráme parťáka. Který pes je pro vás ten pravý?

PRAHA Je to jedno z nejzávažnějších rozhodnutí v životě – vybrat si parťáka prakticky na každý den mnoha dalších let.

Svéhlavý necvičený jezevčík terorizující pánovu manželku, nudící se border kolie demolující byt. Ne, tímto úvodem vás nechceme odradit, ale vyzvat, abyste psa do domácnosti vybírali pečlivě a s rozmyslem, protože život se psem je úžasný. Nespoléhejte se ale jen na popisy plemen v atlasech psů a na internetu. Ptejte se odborníků i na záludnosti.



ČISTOKREVNÝ PES Máte-li zájem pořídit si čistokrevné štěně, obraťte se na renomovan ého chovatele. Kde je hledat? Na stránkách Českomoravské kynologické unie najdete informace o chovatelích či chovatelských klubech a o čistokrevných plemenech chovaných v Česku. Najdete tu i jakýsi návod, jak poznat solidního chovatele a jaké faktory naopak naznačují pochyby o poctivém jednání. ADOPCE PSA Z ÚTULKU Nemáte-li ambice mít doma výstavního šampiona, lze zvolit levnější variantu: osvojit si psa z útulku. Ty renomované pro své klienty pečlivě vytipovávají psy, kteří se k nim hodí – jde jim o to, aby vybraní psi nebyli odmítnuti podruhé a abyste si nevzali zvíře, které do vaší domácnosti nezapadne. Odměnou vám bude láskyplný dík od tvora, jemuž jste dali novou šanci mít bezpečný domov.

Volbu plemene zvažte podle toho, jaký životní styl vyznáváte a jaké aktivity se psem plánujete. Kolik životního prostoru a času mu můžete denně věnovat? Vyzbrojte se i trpělivostí: nový pes může zpočátku doma něco zničit nebo znečistit. Spočítejte si, zda „na to máte“. Náklady na chov jsou přímo úměrné hmotnosti psa: krmení, ale i veterinární léčiva se dávkují a účtují podle toho, kolik pes váží.

Jsou tři vlastnosti, jimiž se plemena liší: temperament, tvrdohlavost a důvěřivost. Přičemž temperamentem asi nejvíc. V knihách se píše, že pes spí i 22 hodin denně, ale pro některá plemena či jedince to neplatí. Někteří psi nemusí spát skoro vůbec.

Pořídíte-li si aktivního psa, třeba retrívra, počítejte s tím, že množství energie, kterou tito psi v sobě mají, budete muset denně nějak řešit. A pokud tak neučiníte, tedy správným způsobem hry psa neunavíte, najde si vlastní zábavu. Důsledkem toho může být spoušť, kterou po sobě zanechá. Ať už po „zahradničení“, vlastní „údržbě“ bytu, či „hodinách zpěvu“, za něž vás sousedi proklejí. Anebo si pes udělá hračku z vás. Nesnažte se ho unavit uběháním, fyzickou únavou mu jen posilujete kondici – a on pak má ještě víc energie. U popisů nabízených plemen zvažte, zda „neúnavný“ a „houževnatý“ neznamená „neunavitelný“ a „neklidný“.

OBSAH SERIÁLU: Seriál LN o životě se čtyřnohými kamarády bude na serveru Lidovky.cz čtvrtek, v neděli, v úterý

1.Než si vyberete kamaráda 2. Den D: pes je v rodině 3. Socializace je základ 4. Kdy začít s výchovou 5. Náhubky, obojky, vodítka 6. Psí sporty 7. Jak se vybavit na cesty 8. Příběh psa I + psí povídka od Karla Čapka 9. Hygiena, stříhání drápků 10. Trénujeme poslušnost 11. Učíme psa venčit 12. Vůdce smečky 13. Úzkost ze samoty 14. Příběh psa II + psí povídka od Karla Čapka 15. Povel stůj a reakce na přivolání 16. Hyperaktivita 17. Veterinární péče 18. Se psem na dovolenou 19. Manipulace 20. Příběh psa III + psí povídka od Karla Čapka 21. Jdeme poprvé na cvičák 22. Optimální strava 23. Stárnoucí psi a péče o ně 24. Oblíbená plemena v ČR

Průbojnost při prosazování vlastní vůle je také u různých psů a plemen rozmanitá. Někteří se dokážou rychle přizpůsobit, snadno se podřídí a dají se účinně cvičit. Jiní, například teriéři, mají sklony vymýšlet si vlastní svéráznou zábavu. Jak by ne: pro samostatnou práci byli původně určeni. Nejčastěji při lovu nebo ochraně majetku. Někomu samostatný pes nevadí, nezkušenému majiteli však může jeho svéhlavost nadělat vrásky. Obecně sice platí, že čím menší pes, tím tvrdohlavější, ale není to pravidlem. Na velikosti psa často nezáleží.

Důvěra vůči cizím lidem, psům, situacím či předmětům je dalším důležitým povahovým prvkem. Některá plemena byla původně šlechtěna na obranu, hlídání, práci u policie či přímo jako zbraň. Tito psi a feny mají sníženou důvěřivost vůči všemu cizímu, což může zvyšovat jejich agresivitu. V jejich popisech se často objevují eufemismy jako „nedůvěřivý k cizím“, „oddaný svému pánovi“ nebo „ochránce rodiny“. Zní to příjemně jen do chvíle, kdy zjistíte, že si takový pes vzal své poslání k srdci víc, než je vám libo. Jsou-li vázáni na jednu rodinu, obvykle berou jako vlastní pouze ty, s nimiž žijí prvních šest měsíců až rok ve společné smečce či domácnosti. A každý jiný člověk či pes je vetřelec. Nekompromisní pes-hlídač nepustí do bytu nikoho pro něj cizího – včetně vaší nové přítelkyně nebo přítele. Proto psa vybírejte zodpovědně – ať už jde o konkrétního jedince z vrhu, či z útulku. Nevybírejte hned ani podle módy nebo vzhledu. Přijďte za svým „favoritem“ k solidnímu chovateli v rámci možností víckrát. Sledujte, jak se chová vůči jiným psům, lidem, zvukům.

Jednou z nejpřirozenějších cest je investovat do čistokrevného psa s průkazem původu (PP). Berete-li si naopak psa bez PP, nikdy stoprocentně nevíte, co dostáváte. „Čistokrevný“ pes bez PP někdy čistokrevný není. Vysvětlení chovatele, proč nemají čistokrevní rodiče papíry, často jen zakrývá důvody (problémová povaha či zdravotní problémy), kvůli nimž nemohl být zařazen do chovu. Když už psa bez PP, pak je vhodnou variantou jedinec z útulku. Tam obvykle víte, do čeho jdete. Zkušení zaměstnanci pomohou vybrat toho pravého psa pro vás – nějakou dobu je tam totiž mají, pracují s nimi a znají jejich povahu. A navíc budete mít dobrý pocit, že jste zachránili úžasného tvora.

Pokud byste si ale vzali psa z množírny, podpoříte tím toho, kdo psy týrá a trápí a nedodržuje pravidla – třeba to o počtu vrhů jedné feny. A o vycházkách se obvykle „strojům na štěňata“ ani nezdá, stejně jako o kvalitní potravě, zdravotní péči nebo základní čistotě a hygieně.