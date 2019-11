Soužití s malým dítětem může být složité. Ukažte psovi, že lidské mládě je fajn

PRAHA Dítě a pes mohou být jeden pro druhého skvělým parťákem a podporou. Dokážou si vzájemně dát tolik, protože jejich láska je nezkažená a bez výhrad. Aby soužití neskřípalo, je například potřeba psa na příchod dítěte připravit. A stejně tak naopak.

Spontánní hra dítěte se psem je pro mě jeden z nejhezčích pohledů. Oba si totiž užívají něčeho, co my dospělí už často zapomínáme. A to je přítomnost okamžiku. Dovedou se radovat opravdu upřímně, aniž by přemýšleli nad tím, co budou dělat večer, zítra, za týden nebo co se stalo v minulosti. Dokážou odhodit všechny kdyby a ponořit se do toho, co právě dělají na sto procent. Jejich radost ze hry nebrzdí přemýšlení nad tím, co si o tom myslí ostatní, nebo jestli dělají věci tak, jak společnost očekává.