Blízko parku. Postaví ve Zličíně zvířecí krematorium?

PRAHA Odbor životního prostředí a dopravy městské části Praha 17 udělil firmě Benefit Development souhlas ke stavbě zvířecího krematoria v centru Zličína. Místní obyvatelé a radnice se snaží realizaci záměru mnoho let zabránit, podpořilo je i předchozí pražské zastupitelstvo. Krematorium má vzniknout v obydlené oblasti blízko parku. Městská část Zličín se proti rozhodnutí ihned odvolala, sdělila starostka Marta Koropecká. Podle ní je rozhodnutí nelogické.

„Realizací tohoto záměru v ochranném vodním pásmu je ohroženo jak současné zásobování pitnou vodou části sídliště, tak připravovaný zdroj náhradního zásobování vodou v případě krizových situací,“ uvedla na webu radnice Koropecká.



Kromě ohrožení zdrojů pitné vody se radnice obává zápachu či zvýšené intenzity dopravy. Investor chce v lokalitě umístit mimo jiné tři spalovací pece, 25 metrů vysoký komín a kolumbárium. Denně by tu mělo být spalováno 945 kilogramů mrtvých zvířat. Plánovanou zahradní restauraci z projektu vyškrtl.



Investor plánuje v místě rovněž vybudovat rozptylovou loučku. Z toho důvodu po něm úřad městské části Praha 17 požadoval hydrogeologický posudek se zhodnocením vlivu vsakování povrchové vody a opakovaného zasahování do terénů kvůli ukládání uren na podzemní vody. Firma projekt přepracovala a hodlá místo rozptylové vystavět okrasnou loučku, která bude sloužit jen k posezení. Údajně ani zásahy do terénu nebudou významné - popel se uloží do plastové nádoby a následně vodotěsné schránky, kdy výkop nebude hlubší než půl metru.

Místostarosta Prahy 17 Martin Marek ve veřejném vyjádření ke kauze uvedl, že se kladné stanovisko vodoprávního úřadu je jen jedním z mnoha dokumentů, které firma potřebuje k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Koropecká již dříve uvedla, že pokud bude stavba povolena, obrátí se na Evropský soud.