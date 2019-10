Strážníci v Brně začali upozorňovat majitelů psů na čipování

V loňském roce přijali pracovníci útulku městské policie 500 psů, z toho pro 227 zvířat se dostavil jejich majitel a pro 262 psů se podařilo najít nový domov. Celkem 324 psů bylo díky mikročipům vráceno majiteli přímo z místa nálezu bez toho, aniž by pes musel být převezen do útulku. Před deseti lety, kdy městská policie čtečky čipů pořídila, to bylo 189 zvířat.