‚Svého koně bych nenechala zemřít.‘ Na Facebooku se lidé skládají na operace zvířat, vybírají se i statisíce korun

Praha Chovatelce Anně se vážně zranil její kůň Loret, který musel být převezen na koňskou kliniku. Léčba a případné operace koní se povětšinou vyšplhají na astronomické částky a majitelé se ocitnou ve finanční tísni.

„Chtěla jsem kamarádce pomoci, tak mě napadlo, že bychom udělali aukci a výtěžek by šel na léčbu zraněného zvířete,“ říká Martina Wutzelová, která na Facebooku založila skupinu Aukce pro koně a jejich majitele v nouzi. Na léčbu zraněného koně se vybralo přes dvě stě tisíc. Skupina funguje a pomáhá koním i nadále, z původních pár desítek má dnes téměř tři tisíce členů.

„Uživatelé ve skupině pomáhají konkrétní osobě, která má zraněného koně a je ve finanční tísni,“ říká pro server Lidovky.cz zakladatelka skupiny Martina Wutzelová. Facebooková skupina Aukce pro koně a jejich majitele v nouzi poskytuje zájemcům prostor, v němž mohou výměnou za příspěvek v akuci nabídnout „výherci“ předmet či zážitek. Výtěžek putuje na transparentní účet postižené osoby, která si nemůže dovolit zaplatit léčbu pro svého koně.

Skupinu založila Martina Wutzelová v květnu loňského roku pro svou kamarádku Annu Kleczkovou, jejíž kůň si vážně poranil nohu a hrozila mu smrt. „Šli jsme se jen ochladit do řeky... Musel tam být asi nějaký kus plechu nebo něco ostrého a můj kůň Loret si po druhém kroku rozřízl pravou zadní nohu,“ vzpomíná na hrůzný zážitek Kleczková. „Úraz se Loretovi stal na jezdeckém kurzu, který jsem pořádala. Koni šlo o život, musel na kliniku a majitelka samozřejmě neměla pro léčbu dostatek peněz. Chtěla jsem kamarádce pomoci, tak mě napadlo, že bychom udělali aukci a výtěžek by šel na léčbu zraněného zvířete,“ rozvádí důvod založení skupiny Wutzelová.



Aukce byla původně založena jen pro známé. „Zpočátku nás bylo ve skupině jen pár desítek, ale během dalších dnů se přidalo skoro tisíc uživatelů,“ konstatuje zakladatelka skupiny. „Skupina se rozjela neuvěřitelným způsobem, což nikdo nečekal. Byla jsem ohromená,“ popisuje.



Pět tisíc za dětskou kresbu

Devadesát procent lidí ve skupině by si podle ní nemohlo dovolit na vlastní pěst zaplatit za operace statisícové částky. „Myslím si, že skupina je hlavně o loajalitě a solidaritě, člověk nikdy neví, kdy se v takové situaci ocitne a jak se říká – karma je zdarma,“ vysvětluje Wutzelová raketový nárůst členů a ochotu lidí pomoci druhým.

Každý případ prověřuje, s kolegyněmi se doptává, jaké jsou náklady na léčbu, jaké jsou prognózy a v jaké situaci konkrétní člověk doopravdy je. „Nechceme, aby to nakonec nedopadlo tak, že skupina pomáhá člověku, který to nepotřebuje. Skupina by měla pomoci těm lidem, kteří jsou doopravdy v nouzi,“ dodává zakladatelka.



Lidé do facebookové skupiny Aukce pro koně a jejich majitele v nouzi následně přidávají fotografie předmětů či zážitků, které do aukce vkládají. Uživatelé pod příspěvek do komentářů přihazují částky a vyhrává ten z nich, jehož částka je v den ukončení aukce nejvyšší. „Některé aukce jsou opravdu zajímavé a nevídané,“ konstatuje zakladatelka. Uživatelé na stránce nabízí do aukce koňské a jezdecké vybavení, ale i zážitky, jako je pomazlení s ježkem, vyjížďky na koních, projížďku s huskym na koloběžce či potápění. Dětská kresba koně Loreta, jejíž vyvolávací cena byla padesát korun, se vydražila za neuvěřitelných 4800 korun.



V současné době má skupina přes 2700 členů. Lidé ve skupině prostřednictvím aukcí pomohli již třem koním. „V první aukci pro zraněného Loreta se vybralo přes dvě stě tisíc a majitelce to zaplatilo celou léčbu. V dalších aukcích pro nemocné koně se vybralo asi šedesát tisíc a 25 tisíc,“ říká Wutzelová.



Poslední, čtvrtá aukce byla vyhlášena pro předčasně narozené hříbě, které nemělo vyvinuté kosti a nemohlo se postavit na nohy. Ovšem majitelka hříběte se vybrané částky z aukce vzdala, protože se vybralo dostatek peněz i bez ní. Chovatelce na transparentní účet lidé poslali nezávisle na aukci téměř tři sta tisíc, což je o dost více, než je potřeba na léčbu hříběte. „Teď hledáme někoho, kdo má zraněného koně a je ve finanční tísni, aby konečná částka z aukce byla zaslána postižené osobě na transparentní účet,“ konstatuje Wutzelová.



Léčba koně za 108 tisíc

„Můj kůň Roxet měl koliku a přetočené střevo pod žaludkem, musel nutně na operaci,“ popisuje jedna z chovatelek koní, kterým aukce pomohla zaplatit značnou část léčby. Na jejího koně bylo vybráno celkem 68 tisíc korun a léčba stála 108 tisíc korun. Kolika je akutní bolest břicha, zapříčiněná nejčastěji onemocněním střev, a může být smrtelná. Zásah veterináře při záchvatu koliky se může vyšplhat na desetitisíce korun, přičemž případné operace mohou stát až sto tisíc.



Kůň Roxet při léčbě koliky.

„Kamarádka mě upozornila na skupinu Aukce pro koně a jejich majitele v nouzi. Kontaktovala jsem zakladatelku skupiny a ta prošetřila pravdivost mého příběhu,“ vypráví chovatelka Tereza Holečková, která na skupinu sdílela veškeré účty za léčbu koně a propouštěcí zprávu z kliniky, aby doložila, za co byly peníze utracené. „Jsem moc vděčná za skupinu a za uživatele, kteří mi byli ochotni pomoct, i když mě ani mého koně neznali. Svého koně bych nenechala zemřít, ale vůbec nevím, jak bych to finančně zvládla,“ dodává vděčná majitelka zachráněného koně.