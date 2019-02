Připadal bych si s ním falešně. Trump vysvětlil, proč na rozdíl od svých předchůdců nemá psa

WASHINGTON Američané se po dvou letech úřadování prezidenta Donalda Trumpa dozvěděli, proč na rozdíl od svých četných předchůdců nevlastní psa. Prý by na něj neměl čas a připadal by si s ním falešně. List The Washington Post připomíná, že tradice chovat v Bílém domě psa sahá až do konce 19. století.

Během své pondělní návštěvy města El Paso, které leží na hranici s Mexikem, Trump obdivoval schopnosti německých ovčáků, kteří vyhledávají drogy. „Vy psy milujete, že ano,“ obrátil se šéf Bílého domu na své příznivce. Řekl, že on by na psa neměl čas a „jak bych vypadal, kdybych se s psem procházel po trávníku u Bílého domu?“, zeptal se jich. Připadal by si prý „tak trochu jako pozér“. Dodal, že mu mnoho lidí radilo, aby si nějakého chlupáče pořídil, že to u politika vypadá dobře.



Psa si do Bílého domu nastěhoval prezident William McKinley, který se úřadu ujal v roce 1897, a od té doby všem jeho nástupcům na nejvyšším postu v USA dělal společnost nejlepší přítel člověka. Tato tradice se podle The Washington Post za poslední století tak vžila, že alergie na psy u Scotta Walkera, který se v roce 2016 ucházel o republikánskou prezidentskou nominaci, byla považována za faktor, jenž jeho šance snižuje. Ale Trump si s touto zvyklostí podobně jako s řadou dalších hlavu nelámal.



Trump podle všeho mezi milovníky psů nepatří a není vyloučené, že jeho chladný vztah k nim souvisí s jeho posedlostí čistotou. Pes se nicméně v minulosti v domácnosti tohoto realitního magnáta vyskytoval, jeho bývalá manželka Ivana v knize z roku 2017 Trumpovská výchova vzpomíná, že ho postavila před volbu „buď já a (pudl) Chappy nebo nikdo“. Chappy prý na nynějšího šéfa Bílého domu výhružně štěkal.

Zatímco Donald Trump zřejmě velkou lásku vztah k zástupcům zvířecí říše nechová, naopak jeho zástupce, viceprezident Mike Pence u jednoho domácího mazlíčka nezůstal. Kromě australského ovčáka jménem Harley s ním žije i králík Marlon Bundo a kočka Hazel.

Podle údajů Americké asociace veterinárních lékařů, na něž se odvolává agentura AP, ke konci roku 2016 vlastnilo zvířecího mazlíčka 57 procent domácností ve Spojených státech.