V Hradci Králové se objevil velmi vzácný výreček malý

V Hradci Králové se objevil výreček malý, který patří k nejvzácnějším ptákům žijícím v Česku. Výreček v neděli narazil do okna rodinného domu ve čtvrti Biřička v jižní části města. Otřesený pták se dostal do péče Záchranné stanice v Jaroměři. Záchranáři jej po zotavení následně v pondělí vypustili zpět do přírody.

„Výreček malý, který patří mezi sovy, je velmi vzácný. V celé ČR může být pět až deset jedinců. V Česku žije hlavně na jižní Moravě, kde občas i zahnízdí,“ řekl David Číp z jaroměřské stanice. V Královéhradeckém kraji byl výreček podle něj v neděli zaznamenán poprvé.



Zimovištěm výrečka je Afrika. S postupující klimatickou změnou a oteplováním do Česka podle Čípa postupně přicházejí teplomilné druhy hmyzu a za nimi přicházejí i výrečci. Do Česka výrečci přilétají v dubnu až květnu. Výrečci jsou druhou nejmenší sovou žijící v Česku, rozpětí jejich křídel dosahuje asi 50 centimetrů. Menší než výreček je ze sov jen kulíšek nejmenší.

V Hradci Králové zaznamenaný jedinec byl dospělý pták. Záchranáři jej vypustili v lokalitě Plachta nedaleko Biřičky. „Jde o lokalitu bohatou na hmyz, kterým se výrečci živí,“ řekl Číp. Výrečci hnízdí v dutinách stromů. Podle Čípa však není pravděpodobné, že by zachráněný výreček byl součástí páru, který by chtěl v Hradci Králové vyvést mláďata.

Stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři je jediným podobným zařízením v Královéhradeckém kraji. Za rok ošetří sedm stovek zvířat, více než polovinu z nich se podaří vrátit do přírody. Nyní je podle Čípa ve stanici kolem 170 zvířat. Zařízení je součástí celostátní sítě záchranných stanic, jejichž činnost koordinuje Český svaz ochránců přírody.