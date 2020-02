Veterináři spustili databázi ztracených a nalezených psů

Na webu Státní veterinární správy (SVS) fungovat databáze ztracených a nalezených psů. Podobných databází funguje v ČR několik, zde jde ale o první, která je přímo pod státní správou. SVS současně připravuje spuštění centrálního registru psů, který musí podle zákona začít fungovat roce 2022. Novinářům to řekl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Na webu si nyní mohou lidé zadat údaje o svém ztraceném psovi, včetně čísla čipu nebo tetování. Pokud někdo naopak psa najde, může podle čísla čipu, lokality nebo fotografie nález zveřejnit nebo se podívat po hledajícím majiteli. SVS bude kromě médií informace o nové databázi posílat městům a obcím.

Údaje o psech budou na webech uložené deset dní, potom se smažou. Pokud bude potřeba, do budoucna se tato lhůta může změnit. Semerád na dotaz ČTK řekl, že pokud pes vložený do databáze nalezených psů nebude mít čip, nepůjdou státní veterináři dohledávat jeho majitele, aby ho pokutovali. To ale bude platit pouze v případě, že se nezjistí případné týrání zvířete nebo jiný prohřešek.



SVS současně připravuje spuštění centrálního registru psů, jeho technické detaily chtějí veterináři vyřešit v novele zákona, kterou předloží letos na jaře. Jeho cena ještě není známá, společnost BDO připravuje studii proveditelnosti, hotová by měla být v březnu.

Kočky i fretky

Podle poslední zákonné úpravy musí být psi od stáří tří měsíců označeni čipem. Pokud tak majitel neučiní, hrozí mu až 50tisícová pokuta. Tuto povinnost v době, kdy zatím nefunguje oficiální databáze údajů z čipů, kritizují někteří soukromí veterináři i část opozice. Některá města mají vlastní registry. Například podle slánského veterináře Jaroslava Fidlera měli zákonodárci nejdříve vytvořit centrální registr a až poté zavést povinné čipování.



Ministerstvo zemědělství již dříve odhadlo náklady na vytvoření centrální registru na 50 až 60 milionů korun. Zda tomu tak skutečně bude se podle Semeráda zjistí právě podle studie proveditelnosti. Firma BDO podle něj pracuje pro ministerstvo zemědělství, SVS ji tak využila v rámci paušálu. „Zatím dáváme požadavky na robustní systém. Předpokládáme, že to bude registr i koček a fretek,“ řekl Semerád. Na dodavatele systému pak podle něj stát vypíše výběrové řízení, studii proveditelnosti by rád zveřejnil na internetu.