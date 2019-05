VIDEO: Záchranáři pět hodin vyprošťovali čerstvě narozená štěňata za zaplavené nory pod Avií. Jedno nepřežilo

VIDEO: Video Facebook Dogpoint 30. 4. 2019 17:36 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pondělí jsme prožili drama Vyděšená fenka, o kterou se nikdo nestaral, ukryla svá čerstvě narozená štěňátka v noře pod odstavenou skříní ze staré Avie. Když ale přišel déšť, voda jim zaplavila východ. Fenka v panice štěňátka odtáhla ještě hlouběji pod Avii. Odtud jsme je pak namáhavě vyprošťovali my. Trvalo nám to přes 5 hodin.

Drama tím ale nekončilo. Jedno ze štěňátek bylo ve velmi špatném stavu, bylo prochladlé a špatně dýchalo. I když jsme dlouho do noci bojovali o jeho život, odešlo nakonec za duhový most.

Další 4 štěňata se ale mají k světu. I díky vaší pomoci se postaráme, aby jim už bylo dobře.

Přispět jim na lepší zítřky, ale taky na záchranu dalších psů, kteří to budou potřebovat, můžete na https://www.darujme.cz/projekt/1201820



