PRAHA Když dokážete vychovat psa, aniž byste používali tresty a strašili ho, bude daleko mazlivější a veselejší,zůstane více štěnětem. Lepší než být despotickým vůdcem smečky je být psovi dobrým šéfem.

To mu nesmíš dovolit, musíš být vůdcem smečky. To patří k častým „zaručeným“ radám, jak si zajistit poslušnost psa. Jenže většina z těchto pravidel jen slouží k obhajobě různé formy „výchovy psa strachem“. Jde to ale i jinak – použitím metody „dobrého šéfa“. Jde o soubor pravidel pro chování se k psovi tak, aby majitele měl rád a současně ho respektoval. A také aby byl spolehlivě ovladatelný.