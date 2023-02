Premiéři se mění, kocour Larry zůstává. Hlavní lovec myší na Downing Street vyprovodil již pět předsedů vlády

Loni se britští premiéři střídali tak často, že ani šéfredaktoři prestižních zahraničních deníků se nenamáhali pamatovat si jejich jména. Larryho ale zná každý, kdo se profesionálně zabývá politikou Velké Británie. Sídlo britského premiéra obývají hlavně myši.

David Cameron při večeři po jedné hodil vidličkou, jeho ministr financí jinou zahnal do kouta a odchytil do papírového pytlíku. Zaměstnanci Downing Street 10 proto do domu přivedli z útulku kocoura Larryho. A vznikl nový úřad: šéfa odchytu myší.