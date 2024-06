Etiketa pro Čechy: S dětmi do restaurace nelez! Nebo je to jinak?

Sedět na židli od předkrmu až po dezert bývá pro děti nepřekonatelná nuda. Raději by objevovaly svět! Jenže co když okolnosti žádají, aby se dítě najedlo ve společnosti?

„Vždy říkám, že od chvíle, kdy s vámi vaše dítě dokáže sedět u stolu, a to i v jídelní židličce, je čas začít s učením dobrých mravů,“ je přesvědčena americká popularizátorka etikety Myka Meierová.

Začít lze podle ní s pravidelným používáním slov „prosím“ a „děkuji“, aby si zatím žvatlající drobotina měla možnost kontext těchto slov osvojit. Zvládnout základy slušného chování by pak dítě mělo do deseti let věku.