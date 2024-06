Etiketa pro Čechy: Holá noha už není faux pas. Kam si ale žabky či sandály určitě neobouvat?

Bývaly časy, kdy pouhé odhalení kotníků či plosek nohou bylo absolutní tabu. A co teprve prsty a palce u nohou, které měly punc buď čehosi skrývaného, svůdného, až erotického, ale někdy také nelibého, co by se raději nemělo ukazovat. Jenomže časy se mění!

Zatímco své královské malíčky britská panovnice Alžběta II. poddaným nikdy neukázala, princezna Catherine nemá problém čas od času prsty na nohou ošetřené červeným lakem provětrat v otevřené obuvi, ať už v kožených sandálech, nebo v botách na podpatku.

Inspirovat se lze také u šéfredaktorky amerického magazínu Vogue. Anna Wintourová má totiž v oblibě béžové střevíčky Manolo Blahnik, které nosí zcela naboso, bez výrazného laku na nehtech, a to i na společenské události.