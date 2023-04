Žije na zámku, ale nohy nahoře nemá. S potomky šlechtických rodů si tykám, není nás moc, říká hrabě Kinský

Pořadem provázel hrabě František Kinský (75), rozený vypravěč a potomek kostelecké větve šlechtického rodu Kinských z Vchynic a Tetova. Zavítali jsme k němu domů, do empírového zámku v Kostelci nad Orlicí, odkud i díky svým četným podnikatelským aktivitám řídí malé rodové impérium.

Ty miniatury bagrů vlastně reprezentují naši opravdovou flotilu. Pokaždé, když nějaký koupíme, dostaneme k němu i tenhle malý,“ říká František Kinský ve své kanceláři k několika zmenšeninám těžkých strojů na polici a spěšně vyřizuje pár telefonátů. „Omlouvám se, ale tohle byl opravdu veledůležitý hovor,“ říká s úlevou v hlase, když poslední z nich úspěšně zakončí. Že byste to od hraběte nečekali? Nenechte se mýlit.

I když František Kinský žije na zámku, nohy nahoře nemá. Dnes je totiž nejen správcem rodového sídla v Kostelci nad Orlicí, jež rodina získala v roce 1993 zpět v zuboženém stavu a na jehož rekonstrukci a revitalizaci od té doby pracuje. Je také podnikatelem, třetinovým spoluvlastníkem Cihelny Kinský, která patří do rakouské skupiny Wienerberger, a vlastníkem společnosti Písník Kinský. Proto ty bagry.

Nezastaví se. Chce, aby odkaz jeho předků žil a aby se s ním veřejnost mohla seznámit. Stejně přistupoval i k dokumentárnímu seriálu ČT Modrá krev, kde zpovídal potomky starých českých šlechtických rodů, z nichž mnozí za sebou mají i kvůli komunistickým perzekucím neuvěřitelné osudy.

Je pravda, že s úspěchem Modré krve nikdo příliš nepočítal?

Do jisté míry ano. Bylo to před sedmi lety naprosté zjevení. Už první série zaznamenala enormní úspěch, a to přesto, že se nevysílala v prime timu, ale až od půl desáté večer. I tak byla Modrá krev v roce 2016 nejúspěšnějším pořadem vysílaným na druhém programu České televize. Což znamenalo jediné: okamžitě točíme druhou sérii. My všichni, a hlavně paní autorka Alena Činčerová jsme tak cítili určitý tlak, abychom doručili to stejné co předtím. Naštěstí se zadařilo.

A pak se natočila třetí série, jejíž poslední díl se vysílal před pár dny…

Ano. Mezi posledními dvěma sériemi ale proběhl covid, tak jsme měli na paměti, že se může stát, že divák na seriál za ten čas zkrátka pozapomene. To se ale nestalo. Hned první díl, který šel po stopách rodiny Salmů, měl vysokou sledovanost. I proto se teď zaobíráme myšlenkou, kam s projektem dál...