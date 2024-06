SIERING: Na Česko-německém salonu v Praze se potkává norský šéf Státní opery s Kafkou, Švankmajerem a AI

Salon jsme otevřeli citátem Giorgia Armaniho: „Elegance nespočívá v tom, abyste si jí všimli, ale abyste si ji zapamatovali.“ Rozhodně nepatří pouze do oblasti módy. Denně kolem sebe vidíme množství obrazů, ale co z nich v naší paměti zůstane? Co nám zbyde ze společenských, obchodních, přátelských a rodinných vztahů? A ruku na srdce, jaký vztah máme někdy sami k sobě?

Přála bych si, aby si hosté našeho Salonu tento zážitek pamatovali. A stejně tak náš česko-německý magazín N&N, na jehož stránkách najdete mnoho výjimečných osobností. Řada z nich se účastnila také našeho Salonu, kde vládne němčina, v pořadí již devátého.

Čerstvý vítr v opeře

Prvním hostem Salonu byl Per Boye Hansen, který dosud úspěšně působil v rodném Norsku, v Německu a Rakousku. Operu Národního divadla a Státní operu vede od roku 2019 a jeho úspěšné angažmá bylo nedávno prodlouženo na další čtyři roky.

Mimořádný ohlas vzbudil především čtyřletý projekt Státní opery Praha, Musica non grata, který přivedl na pražskou operní scénu světové umělecké osobnosti a připomněl výjimečnost kulturní Prahy v období mezi dvěma světovými válkami.

„Když jsem přišel do Prahy, musel jsem vzít v potaz specifika české opery. Opera je na jedné straně mezinárodní umělecká oblast, ale zároveň je velice důležité znát dobře dané místo a jeho dějiny. Potřeboval jsem poměrně hodně času, abych se sžil s pražským prostředím a navázal dialog s místním publikem. Poněvadž důležité není to, co se líbí mně, ale právě jemu. Brzy jsem pochopil, že Praha má velkolepé dějiny, že hudba a opera mají v této zemi výsadní postavení a že je v této zemi zakořeněna víc než kdekoliv jinde,“ zdůraznil Per Boye Hansen.

Vyzdvihl historickou událost, slavnostní položení základního kamene Národního divadla v roce 1868, na němž se sešlo kolem 90 tisíc lidí. Sám pochází ze země, kde byla Norská národní opera a balet založena až v roce 1959, přičemž první operní budova Operahuset byla otevřena teprve v roce 2008!

V další části rozhovoru Hansen vyzdvihl tři zmíněné pražské operní domy a jejich dramaturgický plán pro nadcházející sezonu – Národní divadlo, Státní operu Praha a Stavovské divadlo, kde v roce 1787 uvedl W. A. Mozart svoje světoznámé dílo, Dona Giovanniho. Jak řekl, při vší zodpovědnosti vůči autorům a jejich skladbám je nezbytná odvaha spojená s inovacemi.

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag.

Na závěr rozhovoru s Perem Boye Hansenem zmínila Danuše Siering osobnost německého dirigenta Gerda Albrechta, prvního cizince v čele České filharmonie, jehož působení provázely problémy v komunikaci s hudebníky i politiky. Situace tehdy vyvrcholila předčasným odchodem Albrechta z Prahy.

Jak Per Boye Hansen osobně vnímá problematiku cizích umělců v čele českých hudebních těles?

„Na začátku jsem také prožil jakýsi stupeň odporu. Ale není se čemu divit. V Čechách existuje velmi silná národnostní kultura a ta musí být respektována. I já jsem se stal prvním zahraničním intendantem významné české hudební instituce – a zdejší prostředí na to reagovalo, což jsem očekával. Jinak by tomu nebylo v Norsku. Ale do Prahy jsem byl vedením Národního divadla povolán právě proto, abych se pokusil otevřít operu světu. Byl to můj mandát a já se o to neustále snažím,“ uzavřel Per Boye Hansen.

Umělá a přirozená inteligence

Po hudebním předělu, písních od Richarda Strausse a Antonína Dvořáka v podání sólistky opery Národního divadla, Magdalény Hebousse, za doprovodu Kristiny Markové, jsme na Salonu uvítali dalšího německy hovořícího hosta – ředitele SAP pro východní Evropu, Toma Kindermanse.

Představitel nejvýznamnější evropské technologické firmy hovořil hlavně o umělé inteligenci a odpovídal na otázku, jak jde AI dohromady s lidskou kreativitou – protože právě ke světu umění má náš Salon a N&N Bookmag velmi blízko.

Tom Kindermans uvedl příklad koexistence mezi umělci a technologií. „Před dvaceti lety, kdy vznikl program Photoshop, se také fotografové obávali o svoji práci a mysleli si, že jejich řemeslo zanikne. Ale myslím si, že pak se stali ještě kreativnější, právě díky využívání Photoshopu. Pokud se podíváte do minulosti, po objevení papyru Egypťany před čtyřmi tisíci lety by se také mohlo zdát, že malířům, kteří malují svoje obrazy na skály, bude odzvoněno. Ale pochopili, že obrazy na papíře mohou vzít kamkoliv s sebou. To byla přece velká revoluce, když se umění dalo kamkoliv přemístit! A s ChatGPT, jenž není posledním článkem vývoje umělé technologie, to vnímám obdobně.“

Co dalšího náš z hlediska technologií čeká? „Technologie se neustále vyvíjí. Stejně jako můj předřečník, Hans Boye Hansen, si myslím, že když člověk není progresivní, zůstane stát na místě. To se týká i inovací. A kdybychom se zde v této milé společnosti sešli za dvacet let, jsem si naprosto jistý, že budeme hovořit o další, zcela nové technologii, kterou si dnes ještě ani neumíme představit. Před dvaceti lety bych tu hovořil například o metaworks. Transformativní technologie dnes ovlivňuje a ulehčuje životy miliardy lidí.“

Naši přátelé

Mezi dalšími partnery Salonu byla také výjimečná česká šperkařská firma JK, jejíž CEO Dušan Mlynarčík je již tradičním hostem našich setkání. Nemohl pochopitelně chybět ani zástupce výkladní skříně německé automobilové branže, BMW, který v rámci eventu vystavila před sídlem Black Swan Media, Domem Černá labuť, své dva nové vskutku úchvatné modely – elektrickou a hybridní verzi nejluxusnější BMW Řady 7.

Dalším partnerem Salonu a bookmagu je již tradičně Národní divadlo, vinařství Pialek & Jäger Vinery a také velmi zajímavá firma Filbec, výrobce unikátních nanouhlíkových filtrů pro pitnou vodu, která z Čech právě nyní expanduje na německý trh.

A na závěr mi dovolte informaci, že nový bookmag N&N – ve kterém najdete mimo jiné článek o výstavě k devadesátým narozeninám Jana Švankmajera, téma o stoletém výročí úmrtí Franze Kafky nebo také pozoruhodný rozhovor s mladou modrou krví Francescou Kolowrat – si můžete koupit přes náš webu NNmagazine.cz a v knihkupectvích, kam ho distribuuje naše partnerská společnost Albatros.