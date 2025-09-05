Jeden ze symbolů módního průmyslu zemřel ve čtvrtek 4. září 2025, bylo mu 91 let.
V médiích býval Armani titulován jako Poslední císař nebo Velkolepý. Vedle oblečení pro ženy i muže navrhoval také dětské oděvy, užité umění či parfémy. Měl pověst nekompromisního perfekcionisty, který nařizoval, jak daleko mají být v jeho obchodech od sebe ramínka na šaty.
V „civilu“ byl prý ale Armani zdrženlivý - stejně jako jeho styl. Neměl rád novináře a nerad poskytoval rozhovory. Pověstná byla také jeho rivalita a slovní přestřelky s dalším velikánem italské módy Giannim Versacem.
Giorgio Armani se narodil 11. července 1934 v Piacenze, malém městečka u Milána. Byl vychován v dobrých rodinných poměrech a předurčen k povolání lékaře. Dva roky studií medicíny však stačily k tomu, aby pochopil, že bílý plášť nosit nebude.
V roce 1957 nastoupil do největšího milánského obchodního domu La Rinascente, nejdříve jako aranžér výloh a posléze nákupčí pánské módy.
Zůstal zde sedm let a poté jej do svého ateliéru přijal módní tvůrce Nino Cerruti. Šest let u něj pronikal do tajemství pánské módy a až poté se odvážil na volnou nohu.
Svoji první kolekci představil v jedné malé milánské kavárničce v roce 1974. „Mám rád, když žena okouzluje diskrétností. O tom, že vešla, bychom se měli dozvědět až později, nikoliv okamžitě při jejím vstupu,“ přiblížil Armani svoji tvůrčí filozofii.
Se svým životním partnerem Sergem Galleottim o rok později založili firmu Armani. Z ní se postupně stalo celosvětové impérium, které prodává stylové módní zboží od kytic po nábytek.
Jedním ze zlomových okamžiků v Armaniho profesní kariéře byl rok 1980, v němž se na plátnech kin objevil snímek Americký gigolo. Richard Gere zde v hlavní roli zářil v Armaniho saku a spustil tak novou módní vlnu.
„Sako bylo první věcí, kterou jsem chtěl udělat. Vynalezl jsem typ sportovního saka, které je uvolněné, méně formální, méně upjaté,“ zhodnotil Armani svůj zápis do kroniky módy.
Sako pak Armani nabídl i ženám: „Byly časy, kdy se ženy musely oblékat jako muži, aby je brali vážně. Právě tehdy, v 70. letech, jsem vypracoval svůj styl.“
Brzy se Armani stal hvězdou Hollywoodu a velký prostor dostávají jeho návrhy už tradičně při udělování filmových Oscarů.
Kromě řady filmů a divadelních představení se v dalších letech podílel například na kostýmech pro letušky společnosti Alitalia či pro orchestr Claudia Abbada. Navrhl také interiér automobilu Mercedes-Benz CLK 500.
Armani byl velkým fanouškem fotbalu a s fotbalisty rád spolupracoval, například v roce 1994 oblékl na mistrovství světa tým Itálie, v jeho reklamních kampaních vystupovala anglická módní ikona David Beckham nebo brazilský kouzelník Kaká.
Poté, co v roce 2006 zemřela modelka Ana Carolina Restonová na anorexii, byl Armani prvním návrhářem, který zakázal vstup na molo extrémně vyhublým modelkám.
Jeden z nejbohatších Italů rád trávil volný čas se svými psy a věnoval se také charitě a ekologii. V roce 2008 převzal z rukou prezidenta Nicolase Sarkozyho nejvyšší francouzské státní vyznamenání a stal se rytířem Řádu čestné legie.