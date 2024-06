Chlupatá celebrita. Nejvlivnější kočka světa Grumpy svou popularitou zastínila i Elona Muska

Vládnou internetu, tahají za nitky politické moci a mají tolik peněz, že by se mohly starat o celá kočičí města. Grumpy, Larry a Choupette – tři nejznámější kočky světa.

Psali o tom všichni: noviny New York Times, Guardian, Tagesspiegel i Times of India, ajťácký magazín Wired i zpravodajský Newsweek, agentury Reuters i Bloomberg a taky Blesk, Aktuálně i Lidovky. Ta zpráva v polovině května obletěla celý svět.

Grumpy zemřela.

Nejslavnější kočka na internetu, známá svým věčně naštvaným výrazem, jemuž vděčí za svou přezdívku – Grumpy znamená mrzout. Během sedmi let svého života se stala celebritou, vystupovala v televizi, byla o ní napsána kniha, tiskla se trička a její rozzlobený kukuč zdobil hrnky na kávu i kalendáře a – hlavně – se stala jedním z nejpoužívanějších memů čili po sociálních sítích se šířících obrázků s často ironickým komentářem plným okázalé zášti a frustrace.

Schválně si vygooglujte „grumpy cat meme“, a spustí se na vás lavina hlášek jako „Jednou jsem se bavila, bylo to hrozné“, „Objetí zdarma? Objímejte si kaktusy“, „Pokud jsem se dopustila něčeho, co se vás dotklo… je mi to jedno“, „Dobré ráno? Nic takového neexistuje“ nebo „Ptáček mi vycvrlikal, že máš narozeniny. Snědla jsem ho“.